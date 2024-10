Le Real Madrid craint le pire pour Dani Carvajal !

Depuis le début de saison, le Real Madrid peine à convaincre. Auteur d’un mercato forcément emballant avec l’arrivée tant attendue de Kylian Mbappé, le club de la capitale peine à trouver la recette qui leur permettra d’être la meilleure équipe du monde. Dernièrement, le Real a dû faire face à la blessure du Français qui a finalement joué lors de la déroute des siens face au LOSC en milieu de semaine (1-0). Préservé pour le prochain rassemblement de l’Équipe de France, l’attaquant de 25 ans était attendu au tournant ce samedi face à Villarreal. Mais voilà, comme souvent depuis le début de saison, l’ancien du PSG n’a pas eu l’impact escompté.

La suite après cette publicité

Pour autant, le Real Madrid est sorti victorieux de cette rencontre face au sous-marin jaune grâce à des réalisations de Fede Valverde et Vinicius Junior (2-0). Problème, le résultat est désormais totalement anecdotique. En effet, la Maison Blanche retient son souffle. Durant cette rencontre piégeuse, l’attaquant brésilien et Dani Carvajal ont cédé leurs places sur blessure. À la 79e minute, celui qui va être Ballon d’Or 2024 est tombé au sol après un contact à l’épaule. Sortant sur blessure, le Brésilien ne devrait pas être éloigné des terrains durant trop longtemps. Un constat que l’on ne peut malheureusement pas appliquer à Dani Carvajal.

À lire

Real Madrid : Carlo Ancelotti peu rassurant pour Vinicius Junior

Possible fin de saison pour Dani Carvajal

Dans un duel avec Yérémy Pino en toute fin de rencontre, le capitaine des Merengues a fondu en larmes sous la douleur. Touché sérieusement après avoir bloqué sa jambe sous celle de l’attaquant de Villarreal, le défenseur droit a essayé de sortir par lui-même, mais en a été incapable. Finalement évacué sur civière et entouré de ses coéquipiers très inquiets, le cadre de la Roja a réellement terni l’ambiance au Bernabeu à l’issue du match. Sans attendre, les médias espagnols ont donné des éléments inquiétants sur la blessure du numéro 2 des Merengues. Comme le rapporte Relevo, le choc qu’a subi le joueur de 32 ans au genou pourrait sonner le glas de sa saison. Des tests auront lieu dans les prochaines heures afin de déterminer la durée exacte de l’absence du cadre du Real Madrid. Une chose est sûre, tous les médias espagnols s’accordent sur la même version : la blessure de Dani Carvajal est très grave et pourrait signifier la fin de sa saison.

La suite après cette publicité

Buteur, Federico Valverde n’a pas caché son amertume envers la grave blessure de son comparse espagnol à l’issue de la rencontre : «Dommage. Au final, le résultat est le moins important. Ce qui compte, c’est la santé de Carvajal… Nous verrons ce qu’il dira dans le vestiaire.» Même son de cloche pour un Carlo Ancelotti concerté en conférence de presse : «il semble que ce soit une blessure assez sérieuse au genou, le vestiaire est triste et inquiet. Le vestiaire est triste et inquiet. C’est quelque chose qui arrive souvent dans le calendrier et c’est arrivé à un joueur très important pour nous. C’est un joueur fondamental pour nous, en termes d’expérience, de sérieux… Je lui ai parlé et il est triste, mais il n’y a pas grand-chose à faire. Nous allons voir l’évaluation médicale et penser à la récupération.» Le Real Madrid se serait bien passé de cette terrible nouvelle qui concerne l’un de ses éléments les plus fiables depuis tant d’années…