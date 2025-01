Brest - OL : les notes du match

À l’OL d’en profiter. Après les matchs nuls hier de Monaco à Nantes (2-2) et de Lille à Auxerre (0-0), les Lyonnais avaient l’occasion de passer devant le LOSC et pourquoi pas des Asémistes en cas de résultat positif sur la pelouse de Brest ce samedi. Plus simple à dire qu’à faire car Francis-Le Blé est plutôt un terrain hostile aux visiteurs, même en l’absence de Locko, Martin, Lees-Melou, Coulibaly et Le Cardinal. C’est Ndiaye qui était associé à Chardonnet en charnière, alors que Doumbia soutenait le duo Ajorque-Baldé. En face, seul Matic manquait au onze de départ, remplacé par Tessman. Cherki lui retrouvait les faveurs de son entraîneur, comme Fofana aux côtés de Lacazette.

Cette équipe quasi type de Pierre Sage n’y était pas et affichait d’entrée ses manquements du jour. Battus dans les duels, lents et imprécis, les Gones se laissaient dominer dans ces premières minutes et encaissaient même rapidement un premier but. Perri repoussait tant bien que mal une frappe d’Ajorque que Camara parvenait à reprendre victorieusement malgré l’angle fermé (1-0, 8e). Cette ouverture du score n’avait pas le don de réveiller des Lyonnais toujours apathiques. Pire encore, Doumbia récupérait dans les pieds de Veretout et alertait Camara dans la profondeur. La passe du talon de l’ancien Stéphanois dans la course d’Ajorque était parfaite pour le but du break (2-0, 25e).

Camara a fait mal à l’OL

Lacazette tentait d’impulser la révolte des siens mais Bizot laissait traîner sa jambe (28e). L’OL finissait mieux cette première période, tout en continuant à afficher un visage décevant, à l’image d’un Fofana transparent. Pour ne rien arranger, Tagliafico allait devoir céder sa place à la pause, touché. C’est pourtant à ce moment-là que Fofana s’illustrait enfin en s’échappant côté gauche et servait parfaitement Veretout en retrait, qui relançait la rencontre (2-1, 45e+2). Dans la foulée, Tolisso pensait égaliser, avant de se voir signalé, hors-jeu pour un cheveu (45e+4). La pause faisait des dégâts avec pas moins de trois changements (Abner et Nuamah, et Amavi) et Brest repartait fort en contre.

La vitesse de Mama Baldé gênait particulièrement la lourde défense de son ancienne équipe. Il inscrivait même le but du break, finalement refusé pour un hors-jeu invisible à l’œil nu (55e). À l’image de cette dernière action, suivie d’un raté de Camara (61e), la rencontre pouvait basculer des deux côtés. Sur un nouveau service impeccable de Cherki, Lacazette perdait un nouveau duel, de la tête cette fois, avec Bizot (68e). C’est ensuite le corner de Doumbia qui finissait sa course sur le poteau de Perri (72e). Les minutes s’égrenaient et le score ne bougeait pas, par manque de réalisme offensif. Le SB29 s’en satisfait car ce succès 2-1 lui permet de remonter à la 10e place, soit 5 rangs derrière l’OL, qui a manqué de trop d’ingrédients dans la cité du Ponant.

- l’homme du match : Camara (8,5) : l’ancien Stéphanois aura été au four et au moulin ce samedi. Premier buteur de la rencontre (8e), le Français a régulièrement accompagné le pressing de ses attaquants. Sur le second pion du SB29, le milieu de terrain offre le doublé à Ajorque grâce à une talonnade de grande classe (25e). Semblant presque parfois évoluer au poste d’ailier droit, le Français aurait même pu être l’auteur du troisième but de son équipe au bout d’une contre-attaque fulgurante (61e).

Stade brestois

- Bizot (6,5) : le dernier rempart des locaux a assuré l’essentiel tout au long de la rencontre. Peu sollicité, il réalise une parade exceptionnelle pour empêcher Lacazette de réduire l’écart (29e). Il ne peut pas faire grand-chose sur le but de Veretout (45e+2). En deuxième mi-temps, il est une nouvelle fois décisif face à l’avant-centre lyonnais, repoussant sa tête. Très bon sur sa ligne.

- Lala (5) : un match sérieux pour le latéral droit de Brest. Plus en retrait que Haïdara, le Français n’a néanmoins pas hésité à venir chercher Fofana plus haut sur le terrain lorsque son équipe courait derrière le ballon. Si cela a gêné l’OL, il est pris dans son dos par le Belge, qui lui permet de centrer pour Veretout, lequel marque juste avant la mi-temps (45e+2). Malgré cette erreur, il est resté dans son match et n’a pas montré beaucoup de failles face à l’attaque de l’OL.

- Chardonnet (6) : le capitaine brestois a grandement contribué à rendre Lacazette muet dans cette rencontre. Si seule la fin de la première période s’est révélée plus difficile face aux vagues lyonnaises, sa deuxième moitié de match est de qualité. Contre des Lyonnais nettement plus portés sur l’attaque, il n’a pas hésité à sortir de sa zone, comme lorsqu’il est intervenu sur Lacazette, qui tentait de se retourner dans le rond central (67e).

- Ndiaye (6) : formé à l’OM, le défenseur central a repoussé les centres adverses tout au long de la première mi-temps, notamment dans les airs (2 duels aériens remportés au cours du premier acte). Il est toutefois pris à contre-pied par le centre de Fofana, qui amène le but lyonnais (45e+2). En deuxième période, il a empêché les Lyonnais de trouver de bons espaces pour se montrer dangereux.

- Haïdara (6,5) : percutant sur son côté gauche, le Malien s’est révélé être une menace permanente pour Mata. Auteur d’un centre permettant à son équipe d’ouvrir la marque (8e), le latéral s’est montré très offensif, à l’image de cette course vers l’avant aboutissant à une frappe au-dessus (22e). Défensivement, l’ex-Lensois s’est montré solide, à l’instar de ce tacle autoritaire devant Mata (32e). Remplacé par Amavi (5) (46e), qui a vu les Lyonnais largement privilégier le côté gauche lors du deuxième acte. Rentré alors que son équipe menait au score, il a préféré rester sagement dans sa moitié de terrain plutôt que d’apporter des dédoublements à Baldé mais a été sérieux. Blessé à son tour, il est remplacé par Zogbé (90e+4).

- Magnetti (6,5) : le joueur de 26 ans aura davantage aidé ses partenaires à récupérer le ballon qu’à se montrer dangereux. Sur la réduction de l’écart de Veretout, il est en retard sur le milieu de terrain lyonnais (45e+2). Tout au long de la rencontre, il a été précieux à la récupération, étant le deuxième meilleur Brestois dans cet exercice, avec 3 ballons récupérés.

- Fernandes (5,5) : le Suisse aura été l’un des Brestois les plus discrets ce samedi après-midi. Toujours en place devant sa charnière centrale, il a permis de solidifier son bloc durant les quarante-cinq premières minutes. Plus porté vers l’attaque en deuxième mi-temps, il aurait même pu aggraver le score pour les Ty-Zefs avec une frappe dans la surface à la suite d’un cafouillage sur corner (72e). Sur le plan défensif, il est décisif pour venir intercepter une passe de Cherki qui aurait pu permettre à Lacazette de se présenter seul face à Bizot (77e).

- Baldé (7) : l’ancien Lyonnais a pesé lourd sur l’arrière-garde lyonnaise. Présent pour bloquer les relances de Niakhaté et Caleta-Car, le joueur de 29 ans est à l’origine du second but brestois, réalisant une belle talonnade pour lancer Doumbia (25e). Percutant et plein d’énergie sur son côté droit, il est largement contributeur du départ canon des Brestois et aurait pu finir avec un but s’il n’avait pas été signalé hors-jeu de justesse. Remplacé par Pereira Lage (76e).

- Ajorque (7,5) : l’avant-centre brestois aura usé d’une bonne partie de son énergie pour presser la défense lyonnaise. Sur l’ouverture du score de son équipe, il est auteur d’une belle déviation pour Haïdara et est proche de conclure sur le centre du latéral gauche (8e). À l’aise techniquement, il a fait parler son altruisme, à l’image de ce bon décalage pour Haïdara (21e) ou pour Camara (61e). Mais ce sont ses qualités d’avant-centre pur qui ont fait le plus de mal à l’équipe de Pierre Sage, puisque c’est le gaucher qui permet à son équipe de faire le break (25e). Un match vraiment excellent de sa part.Remplacé par Sima (85e).

- Doumbia (7) : celui qui a définitivement rejoint Brest cet été a profité de cet après-midi pour montrer ses qualités de percussion. C’est lui qui déstabilise le bloc lyonnais sur le premier but de son équipe (8e). Comme ses deux compères en attaque, il a régulièrement harcelé les partenaires de Lacazette pour récupérer le cuir. Il a même placé un corner rentrant qui a fini sa course sur le poteau. Remplacé par Del Castillo (76e), qui a tenté d’alerter Ajorque à plusieurs reprises, sans succès.

Olympique Lyonnais

- Perri (5) : le gardien brésilien, déjà excellent face à Montpellier, a encore été sollicité dès le début de match ce samedi. S’il réalise une parade sur Ajorque (8e), il est abandonné par sa défaite dans la foulée et ne peut rien faire sur le deuxième tir de Camara (8e). Il ne peut rien faire sur le sublime but brestois un peu plus tard (25e). Il a réalisé quelques parades ensuite pour garder les siens en vie.

- Mata (3) : dans un rôle de latéral droit pour remplacer Maitland-Niles, Clinton Mata a semblé bien moins à l’aise dans ce rôle que dans l’axe. Il a eu bien du mal à défendre son couloir surtout lors des dédoublements des Brestois. Pas aidé par la charnière centrale qui a été décevante, il a tenté de combler les espaces sur les contres, mais a souvent fait preuve d’attentisme au moment d’intervenir.

- Caleta-Car (2) : le défenseur croate a fait preuve d’une nonchalance folle dans ce match. Techniquement, il a affiché un niveau inquiétant avec plusieurs contrôles loupés qui auraient pu faire mal à son équipe. Sur le plan défensif, il a aussi été en difficulté avec plusieurs relances manquées. L’ancien de l’OM est passé à côté de son match et a eu du mal à gérer les attaques brestoises. Un match qui a clairement pénalisé les siens.

- Niakhaté (3) : le défenseur sénégalais, à l’image de son équipe, a eu de grosses difficultés à défendre son but. Au-delà du duel physique avec Ajorque, c’est surtout dans son placement et la relance que l’ancien de Nottingham a souffert. Il aurait pu être puni par le but de Baldé signalé d’un hors-jeu pour un centimètre. Il est capable de bien mieux..

- Tagliafico (2) : le latéral gauche argentin, de retour dans le onze, a semblé bien en dessous physiquement et cela a couté cher à son équipe fragile défensivement. Grimaçant avant la fin de première période, il a cédé sa place logiquement au retour des vestiaires. Remplacé par Abner (3) à la 45e. Le Brésilien a laissé des espaces dans son dos et n’a pas vraiment rassuré défensivement. Une entrée manquée et peu impactante dans tous les sens du terme.

- Tolisso (4) : le milieu de terrain, de retour dans le onze titulaire, a eu deux visages. Il a eu du mal dans un premier temps notamment dans les duels mais il est petit à petit monté en puissance et aurait même pu être l’auteur du but égalisateur. Mais son but de la tête était signalé hors-jeu de peu (45e). Au retour des vestiaires, il a tenté de prendre le jeu à son compte et s’il fait les choses proprement, cela n’a pas suffi à faire la différence.

- Tessmann (2) : l’international américain est coupable d’une mauvaise touche de balle qui entraîne le premier but brestois. Une erreur qui ne l’a pas aidé à rentrer dans son match puisqu’il a souvent eu du retard lors de ses interventions. Encore en retard sur son tacle lors du second but de Brest. Il a connu une soirée cauchemardesque avec de grosses difficultés sur le plan défensif. Remplacé par Maitland-Niles à la 65e. Le polyvalent joueur lyonnais n’a pas pesé sur la rencontre.

- Veretout (3) : comme lors du dernier match, l’ancien de l’OM a été dans le dur. Et cette fois, ça n’a pas pardonné puisqu’il est fautif sur le second but de Brest. En plus de perdre le ballon, il s’arrête de jouer pour réclamer une faute. Il rattrape un peu son match en fin de première période en réduisant l’écart d’un plat du pied précis. Remplacé par Nuamah (2) à la 45e. Sur le départ pour Everton, l’attaquant ghanéen a été très (trop) discret puisqu’il n’a pas du tout existé offensivement. Peut-être son dernier match à l’OL et on ne retiendra absolument rien.

- Fofana (3) : l’attaquant belge a été très discret. Il n’a que très peu pesé sur son couloir, mais lorsqu’il a de l’espace, il est redoutable. Sur sa seule accélération de la première période, il se retrouve passeur décisif pour Veretout (45e). Et puis après ça, comme sur son début de match, il a disparu de nouveau, touchant très peu de ballons. Match décevant de sa part. Remplacé par Benrahma à la 80e qui n’a pas vraiment eu l’occasion de briller.

- Lacazette (3) : le capitaine lyonnais, excellent face à Montpellier, a été bien moins inspiré cette fois. Il manque un face à face important qui aurait pu relancer son équipe (28e) et a bien moins pesé sur la défense adverse. Il a réalisé quelques interventions pour soulager son équipe défensivement mais pour le reste, c’est un match bien timide de sa part. Il rate encore le ballon de l’égalisation à la 68e puisque sa tête est trop sur le gardien. Remplacé à la 75e par Mikautadze. Le Géorgien n’a pas réussi à s’illustrer.

- Cherki (6) : positionné sur le couloir droit de l’attaque lyonnaise, l’international espoir français a essayé d’être mobile et de prendre le jeu à son compte. Auteur d’une déviation géniale pour Lacazette qui a manqué son face à face (28e). Encore le Lyonnais le plus inspiré puisqu’il est à l’origine de toutes les offensives lyonnaises avec notamment des passes dans les petits espaces et des gestes techniques dont il a le secret. Sans lui, l’attaque lyonnaise aurait été bien fade ce soir. Joueur à part.