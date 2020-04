L1/L2 : les arbitres se préparent à la reprise des championnats

Voilà bientôt quatre semaines que les arbitres des championnats de Ligue 1, Ligue 2 et National sont confinés, comme la majorité des Français. Ces athlètes, habitués des terrains, ont dû adapter leur entraînement dans le strict respect des consignes sanitaires. A distance, Laurent Duhamel, manager des arbitres du secteur professionnel à la Direction technique de l’arbitrage (DTA), et Jean Michel Prat, préparateur athlétique des arbitres, tentent de préparer les hommes en noir à un retour prochain sur les pelouses de France. À la FFF, les deux hommes ont expliqué leur travail, basé sur l'anticipation d'une fin de saison éprouvante, due à l'accumulation des matches dans un laps de temps très réduit.

«Nous pensons que si les championnats vont à leur terme, les matches risquent de s’enchaîner plus rapidement qu’habituellement. De plus, le travail d’inter-saison qui nous permet de préparer la saison à venir sera probablement écourté. Nous devons donc anticiper cela. Sans date officielle de reprise connue à ce jour, nous avons décidé de concevoir des plans hebdomadaires de préparation athlétique adaptatifs permettant d’être réactif à court terme pour la reprise de cette saison mais également d’être prêt pour la saison prochaine», a d'abord expliqué Jean Michel Prat, avant que Laurent Duhamel ne rassure tout le monde. Les arbitres sont prêts à reprendre du service. «Tout d’abord, nous nous adapterons aux directives qui nous seront données quant à la sortie de cette période de confinement. Mais oui, les arbitres seront prêts physiquement et techniquement lorsque les compétitions reprendront afin qu’ils remplissent leurs missions de manière efficiente».