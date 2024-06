Equipe de France : les confidences croustillantes de Kylian Mbappé sur sa blessure au nez

L’équipe de France va rentrer dans le vif du sujet dans son Euro 2024 ce lundi face à la Belgique. Après une phase de poules peu convaincante, les Bleus sont attendus au tournant et devront ne pas fauter face à des Belges tout aussi décevants mais sûrement revanchards par rapport à leurs précédents rendez-vous dont la demi-finale de Coupe du monde 2018. Mais voilà, de l’eau a coulé sous les ponts depuis la Russie et Kylian Mbappé peut en témoigner. Jeune prodige du PSG et du football français à l’époque, le Bondynois est, six ans plus tard, l’un des meilleurs joueurs du monde et la future star du Real Madrid, son club fétiche. Outre cette belle histoire, le désormais capitaine de l’équipe de France a de nouvelles responsabilités sur le pré. Et même s’il sort d’une Coupe du monde 2022 historique, l’attaquant de 25 ans a une histoire particulière avec l’Euro. Décevant lors du tournoi continental en 2021, Mbappé n’a pas réussi à un début de compétition rassurant ces derniers jours.

La faute notamment à une grave blessure au nez lors du premier match face à l’Autriche. Sur un contact anodin avec Kevin Danso, l’ex-Parisien a vu son nez être cassé. Forfait contre les Pays-Bas, le néo-madrilène n’a pas souhaité se faire opérer et a craint le pire pour sa compétition comme il l’a confié ce dimanche en conférence de presse : «sur le coup, je n’ai pas pensé à grand chose. J’ai pas senti que j’avais le nez cassé. C’est en voyant la tête du gardien adverse que je me suis dit que quelque chose n’allait pas. je me suis dit que j’allais rentrer à la maison. Je me suis vu dans le miroir, je pense que c’était une mauvaise idée. Mais je suis content d’être là . C’était difficile car il y a eu beaucoup d’infos. Il y avait beaucoup de rendez-vous, je n’ai pas beaucoup dormi. Je n’ai pas pu jouer contre les Pays-Bas. Dieu merci, j’ai pu jouer contre la Pologne et je suis content.»

Le masque est un calvaire pour Kylian Mbappé

Dès lors, Kylian Mbappé est revenu à la compétition avec un masque pour protéger son nez. Une situation inédite pour l’ancien Monégasque qui s’était amusé sur les réseaux sociaux où il avait été raillé pour sa supposée ressemblance avec un personnage de Tortues Ninja. Mais voilà, la cohabitation avec son masque n’a pas fait le bonheur du nouveau numéro 9 du Real Madrid qui a confessé sa difficulté à jouer avec cette protection : «jouer avec un masque, c’est une horreur absolue. J’ai changé de masque parce qu’à chaque fois, quelque chose n’allait pas. C’est compliqué parce que ça limite la vision, la sueur reste bloquée. J’avais l’impression que j’étais en 3D et que j’étais invité à l’Euro en VIP. Je voyais les gens mais j’avais l’impression que ce n’était pas moi qui jouait. Dès que je pourrais l’enlever, je le ferai. C’est chiant. Je dois dire merci aux masques.»

Outre cet outil de protection visiblement dérangeant qu’il a donc hâte d’ôter, Kylian Mbappé a également confessé qu’il sentait avoir une cible derrière le dos avec cette blessure gênante : «Quand tu joues avec le nez cassé et que tu ne te fais pas opérer, tu deviens une cible. Je ne pense pas que Lewandowski ait fait exprès. La réaction était instinctive. Beaucoup d’enfants regardent les matchs, il faudra essayer de se contrôler à l’avenir. Je savais dans quoi je m’embarquais. Ce n’est pas une situation nouvelle. Je peux recevoir des coups, je suis prêt à tout donner pour ce maillot. Si on me touche le nez pour aller en quart, ça me va. Mon nez est déjà cassé.» Cela tombe bien : il faudra tout donner demain face à la Belgique à 18h. Pour le moment, son but face à la Pologne lors du dernier match de poules laisse penser que, même avec un nez cassé, Kylian Mbappé a toujours le flair du buteur.