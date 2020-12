OM-AS Monaco : les compositions officielles

Ce samedi, la 14e journée de Ligue 1 offre un duel intéressant entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. A domicile, les Phocéens optent pour un 4-4-2 losange avec Steve Mandanda dans les cages derrière Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Yuto Nagatomo. Positionné en sentinelle, Boubacar Kamara est accompagné par Valentin Rongier, Morgan Sanson et Michaël Cuisance dans l'entrejeu. Enfin, Florian Thauvin et Dario Benedetto sont associés en attaque.

De son côté, l'AS Monaco s'organise dans un 4-4-2 avec Vito Mannone comme dernier rempart. Il peut compter sur Ruben Aguilar, Alex Disasi, Benoît Badiashile et Caio Henrique en défense. Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana constituent le double pivot tandis que Gelson Martins et Sofiane Diop prennent les couloirs. Enfin, Kevin Volland et Wissam Ben Yedder se retrouvent en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo - Kamara, Sanson, Rongier, Cuisance - Thauvin, Benedetto

AS Monaco : Mannone - Aguilar, Badiashile, Disasi, Henrique - Diop, Tchouaméni, Fofana, Martins - Volland, Ben Yedder