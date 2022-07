FC Barcelone : le seul club que Frenkie de Jong accepte de rejoindre

La suite après cette publicité

Peu à peu, Joan Laporta et Mateu Alemany arrivent à leur fins sur ce mercato estival. Le duo a ainsi enregistré l'arrivée de Raphinha plus tôt dans la semaine, et l'accord avec le Bayern pour le transfert de Robert Lewandowski a déjà été officialisé. Des opérations rendues possibles par la vente d'une partie de l'exploitation des droits TV du club.

Une deuxième vente devrait aussi avoir lieu dans les prochains jours. Mais la situation financière du club reste assez floue, et personne ne semble vraiment savoir si ces opérations suffiront à recruter, mais surtout à enregistrer les joueurs pour la Liga, alors que le fair-play financier du championnat espagnol impose un plafond salarial en accord avec les revenus du club.

Rejoindre son pote à Munich ?

L'hypothèse d'une vente de Frenkie de Jong reste d'actualité, et même si Joan Laporta a dit que le club n'avait ni l'intention ni le besoin de le vendre, la majorité des médias anglais et espagnols vont dans le sens contraire. Un accord avec Manchester United pour un transfert de 85 millions d'euros a même été évoqué. Seulement, le joueur n'a aucune envie de quitter Barcelone.

Comme l'indique Sport, le milieu de terrain néerlandais accepterait de quitter le Camp Nou que pour un club : le Bayern Munich. Le style du jeu du champion d'Allemagne, la Bundesliga, les ambitions sur la scène européenne et la proximité avec les Pays-Bas sont des atouts appréciés par l'international oranje, qui sait en plus que son ami Matthijs de Ligt risque de rejoindre la Bavière. Seulement, pour l'instant, le Bayern ne s'est pas vraiment positionné. Le fera-t-il dans un avenir proche ? Réponse bientôt...