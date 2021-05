Al Hilal : Bafé Gomis atteint les 100 buts !

Du haut de ses 35 ans, Bafétimbi Gomis continue d'impressionner ! L'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne, de l'Olympique Lyonnais ou encore de l'Olympique de Marseille en France, où il cumule d'ailleurs 122 buts et 34 passes décisives après ses différentes expériences en Ligue 1, vient de dépasser une nouvelle barre symbolique avec son club d'Al Hilal, où il évolue depuis 2018. Dans un match décisif dans la course au titre sur la pelouse du Al Shabab d'Ever Banega, dauphin d'Al Hilal en Saudi Pro League, l'attaquant aux 12 capes avec les Bleus (3 réalisations) a permis à son équipe de s'imposer largement (5-1) en inscrivant un doublé vendredi.

Deux nouvelles réalisations qui lui permettent d'atteindre la barre des 100 buts avec le club saoudien. Et ce en l'espace de 126 apparitions avec Al Hilal, auxquelles il faut également ajouter 17 passes décisives. Bafétimbi Gomis, qui compte 20 buts et 4 offrandes cette saison en Saudi Pro League à quatre journées de la fin du championnat, continue de se montrer indispensable pour Al Hilal alors que la formation entraînée par Rogério Micale a bien l'intention de conserver son titre de champion et d'aller décrocher le 17ème trophée national de son histoire.