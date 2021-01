Ligue 1 : le PSG prend une grosse claque à Lorient, Metz va gagner à Brest

La suite après cette publicité

Une fois n'est pas coutume, le PSG participait au multiplex du dimanche. Sans Marquinhos, Diallo, Verratti, ni Keylor, le club de la capitale se rendait à Lorient avec l'ambition de reprendre la place de leader, abandonnée à l'OL vendredi. Pochettino alignait ses quatre fantastiques (Di Maria, Neymar, Icardi, Mbappé) dès l'entame mais ne devait pas être satisfait du début de match de ses troupes. Paris se faisait promener dans ces premières minutes par des Merlus qui jouaient crânement leur chance. C'était même logique de les voir ouvrir le score après ce cafouillage à l'entrée de la surface qui profitait à Abergel (1-0, 36e).

Sauf que même face à un PSG dans un mauvais jour, il est toujours difficile de s'imposer. Juste avant la pause, Neymar transformait un penalty obtenu par Mbappé pour égaliser (1-1, 45e). Au retour des vestiaires, le Brésilien donnait même l'avantage aux siens d'un nouveau penalty (1-2, 58e), gratté celui-là par Icardi. Le PSG réalisait franchement un mauvais match, ne se procurant aucune situation dans le jeu. Pire encore, Wissa était à la conclusion d'un bon mouvement pour revenir au score (2-2, 80e). Et alors que tous les Parisiens se trouvaient à l'attaque sur ce corner, Moffi filait sur un contre de 70 mètres (3-2, 90e+1), offrait une victoire improbable au promu, et infligeait la première défaite à Pochettino.

Le bon coup de Metz

On remonte un peu plus au nord où le Stade Brestois recevait le FC Metz pour un affrontement entre bonnes surprises du milieu de tableau. Nous n'avons pas été déçu car les deux formations se sont livrées un joli duel dans lequel il y a eu du spectacle et des rebondissements. La frappe de l'extérieur d'Honorat a lancé les hostilités (1-0, 33e), avant de voir Boulaya remettre tout le monde à égalité dans la foulée (1-1, 36e). Sitôt après le retour des vestiaires, Cardona a redonné l'avantage aux Bretons (2-1, 48e) mais comme trop souvent cette saison, la défense a craqué. Sarr égalisait (2-2, 73e) dans un premier temps, puis Yade (2-3, 81e) et Wagner sur penalty (2-4, 87e) ont donné la victoire aux Messins.

On se rend maintenant à Angers qui a battu Nîmes 3-1 au stade Raymond-Kopa. Rapidement devant au tableau d'affichage, le SCO n'a pas tremblé malgré la réduction de l'écart avant la pause de Ripart sur penalty (41e). Auparavant, Capelle (20e) et Coulibaly (35e) avaient donné un break d'avance. Diony a tué le suspense en début de seconde période (55e) d'un match qui s'est vite essoufflé. Les Crocos sont toujours derniers, alors que les Angevins passent 8e, juste devant l'OM. A noter également, le succès important de Reims 1-0 sur la pelouse de Strasbourg grâce à un but tardif signé Kutesa (81e). Les Rémois possèdent désormais 11 points d'avance sur la zone rouge.

Les résultats des matches de 15h :

Angers 3 - 1 Nîmes : Capelle (20e), Coulibaly (35e), Diony (55e) ; Ripart (sp 41e)

Strasbourg 0 - 1 Reims : Kutesa (81e)

Lorient 3 - 2 PSG : Abergel (36e), Wissa (80e), Moffi (90e+1) ; Neymar (sp 45e, sp 58e)

Brest 2 - 4 Metz : Honorat (33e), Cardona (48e) ; Boulaya (36e), Sarr (73e), Yade (81e) et Wagner (sp 87e)