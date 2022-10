Serie A : le début de saison fringant de l'Udinese et de Gerard Deulofeu

La suite après cette publicité

«I Primi Bianconeri d'Italia» (que l'on peut traduire en français par «Les Premiers Blancs et Noirs d'Italie») le sont concrètement en Serie A cette année. Outre le fait d'être connue comme la première équipe italienne qui a utilisé des maillots avec les couleurs bianconere, avant même la Juventus Turin célèbre pour ses bandes bicolores blanches et noires, l'Udinese (5ème) est en avance sur le club turinois (7ème), avant même la rencontre contre l'Hellas Verone ce lundi ! Les Friulani peuvent se targuer d'être en très bonne position après sept journées de Serie A et cela n'a rien à voir avec le hasard. Grâce à sa victoire contre l'Inter Milan avant la trêve international (3-1), le club frioulan a encore un peu plus assuré sa place parmi les belles surprises de cette saison 2022/2023 de Serie A.

Surtout, la formation entrainée par Andrea Sottil est montée en puissance et a réussi un début de saison exceptionnel au vu des adversaires rencontrés. L'AC Milan tout d'abord, même si les tenants du titre ont d'ailleurs été la seule défaite des Friulani lors de la journée inaugurale de Serie A (4-2), puis la Salernitana, pour ce qui a été la moins bonne prestation de l'Udinese et après cela un enchainement de cinq victoires contre des adversaires coriaces et certains concurrents directs finalement au places européennes voir même à la course au Scudetto. Hormis contre Monza (2-1), les rencontres suivantes ont été remportées avec la manière : face à la Fiorentina (1-0), l'AS Rome (4-0), Sassuolo (3-1) et l'Inter donc.

Tout feu, tout flamme

Si on ajoute à cela, la victoire en Coupe d'Italie contre Feralpisalo (2-1), qui joue en Serie C, on comprend mieux l'excellente dynamique dans laquelle se trouve les coéquipiers de Roberto Pereyra. Et ce bon début de saison, l'Udinese le doit en partie à son attaque de feu. Le club frioulan possède le meilleur secteur offensif en terme de statistiques à égalité avec le SSC Naples (quinze réalisations inscrites en Serie A). Depuis le départ d'Antonio Di Natale, l'Udinese se cherchait un leader en attaque capable de faire basculer le cours d'une rencontre à lui tout seul. Cette année, les Friulani semblent avoir trouver leur nouveau prophète en la personne de Gerard Deulofeu. L'ancien pensionnaire de la Masia se sent enfin, à 28 ans, comme « un joueur complet dans la meilleure forme de sa carrière » selon des propos rapportés par Mundo Deportivo.

« Le changement que j’ai fait en termes de professionnalisme pour préparer les matches de la meilleure façon possible a été fondamental. Je prends soin de moi au millimètre près parce que je suis fou de repos, de nourriture, de préparation physique... » s'est même confié le numéro 10 frioulan sur sa nouvelle approche du football professionnel. Gerard Deulofeu est d'ailleurs en grande forme avec six passes décisives et une petite réalisation en huit rencontres toutes compétitions confondues. L'ailier, reconverti dans l'axe, est même concerné et décisif sur presque la moitié des buts de son équipe (7 sur 17). « Il y a beaucoup d’ailiers de qualité, avec des conditions incroyables, mais il n’y en a pas beaucoup qui savent jouer à l’intérieur. C’est ma position idéale » a confirmé le polyvalent attaquant. Plus à son aise dans l'axe donc, l'Espagnol s'épanouit enfin pleinement à Udine en Italie. Espérons pour lui et pour les Friulani que cela dure encore longtemps !