Vidéo : la défaite des Bleuets en finale de la Coupe du Monde U17 a traumatisé X

L’équipe de France U17 s’est encore inclinée face à la Mannschaft, cette fois en finale de la Coupe du monde à l’issue d’une séance de tirs au but au dénouement tragique (0-0, 4 t.a.b. à 3). La défaite est très traumatisante pour les supporters français, et ils l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Les fans des Bleus n’ont pas oublié la dernière finale de Coupe du Monde perdue par la France au Qatar. L’équipe A aussi a échoué aux tirs au but, mais contre l’Argentine. C’est trop pour les supporters qui pensent que les Français sont maudits dans cet exercice.

La suite après cette publicité