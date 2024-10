PSG : Gianluigi Donnarumma est sur la sellette

Ce samedi en début d’après-midi, Luis Enrique sera devant la presse à la veille de la rencontre face à l’OGC Nice, en Ligue 1. Mais l’Espagnol risque surtout d’évoquer la défaite de mardi soir face à Arsenal en Ligue des champions (2-0). En effet, il sera interrogé de nouveau sur ses choix étonnants ainsi que sur l’absence d’Ousmane Dembélé ou encore le cas Gianluigi Donnarumma. Coupable des deux buts encaissés par son équipe à Londres, le portier italien de 25 ans est plus que jamais au centre des critiques.

Gigio est critiqué de tous les côtés

Ce vendredi encore, plusieurs médias français pointent du doigt Gigio, plutôt bon en Ligue 1 et parfois à côté de ses pompes en Ligue des champions. C’est le cas du journal Le Parisien, qui a interrogé l’ancien portier du club de la capitale, Jérôme Alonzo, pour tenter de comprendre les problèmes de l’international italien. « Il met trop de temps à décider et donc, souvent, il est dans un entre-deux et ça provoque ce mètre de retard à l’arrivée. Ça veut dire qu’il est mal placé au départ, donc il y a un problème technique dans la prise de décision : il est trop souvent entre le ''j’y vais’' et le ''je n’y vais pas.'' »

Du côté de L’Équipe, on s’est questionné sur la position de Donnarumma et sur le fait qu’il puisse perdre sa place de titulaire. Le quotidien sportif explique que sa piètre prestation à l’Emirates Stadium a fait ressurgir les doutes à son sujet dans l’esprit du club français. Depuis son arrivée en provenance de l’AC Milan, il n’a jamais vraiment réussi à faire l’unanimité, lui qui a commis quelques boulettes, notamment sur la scène européenne. Les erreurs commises mardi soir pourraient donc lui coûter cher.

Son cas secoue le PSG

D’autant que le staff du PSG est prêt à faire jouer la concurrence et n’exclut aucune option dans les cages. L’Équipe rappelle que Matveï Safonov est arrivé cet été avec l’envie de bousculer la hiérarchie et donc Gigio. Mais le Russe n’a pas impressionné Lucho et ses équipes lors de ses premières sorties sous le maillot francilien. Le staff apprécie toujours le profil d’Arnau Tenas, qui pourrait avoir son mot à dire également. Mais pour le moment, Donnarumma reste et demeure le n°1 à Paris. Un club avec lequel les discussions concernant sa prolongation ne sont pas plus avancées.

Récemment, Enzo Raiola, l’agent du footballeur sous contrat jusqu’en 2026, avait fait un point sur son avenir lors d’une interview donnée à Tuttosport. « Il veut rester au PSG et il y a déjà eu les premières discussions pour prolonger le contrat. Il pourrait devenir une légende de Paris. » Pour y parvenir, il devra élever son niveau lors des rendez-vous capitaux de son club et éviter les fautes pénalisantes pour son équipe. Gianluigi Donnarumma sait ce qu’il lui reste à faire pour devenir une légende au PSG.