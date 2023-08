Affaire Rubiales : Borja Iglesias annonce son retrait de la sélection !

Alors que l’Espagne a été sacrée championne du monde pour la première fois de son histoire lors de la Coupe du monde féminine, l’affaire Rubiales a volé la vedette aux championnes ibériques. Dans l’euphorie et la joie, selon ses propos, le président de la Fédération espagnole s’est permis d’embrasser une joueuse sans son consentement et s’est fendu de plusieurs gestes obscènes lors de la célébration des Espagnoles. Mais voilà, pris dans la tempête médiatique, il était attendu que le patron de la RFEF annonce sa démission ce vendredi. Pourtant, à la surprise générale, Rubiales a annoncé qu’il ne compte pas quitter la tête de la Fédération espagnole.

Une décision qui a eu le don de provoquer le courroux de plusieurs personnes influentes du football espagnol. Indigné, Borja Iglesias a annoncé, sur ses réseaux sociaux, son retrait de la Roja suite à cette affaire et tant que les choses restent les mêmes : «je suis triste et déçu. En tant que footballeur et en tant que personne, je ne me sens pas représenté par ce qui s’est passé aujourd’hui à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Je trouve dommage qu’ils continuent à faire pression et à se concentrer sur un coéquipier. Porter le maillot de l’équipe nationale espagnole est l’une des plus grandes choses qui me soient arrivées dans ma carrière. Je ne sais pas si je serai à nouveau une option, mais j’ai pris la décision de ne pas revenir en équipe nationale avant que les choses changent et que ce genre d’actes ne restent pas impunis. Pour un football plus juste, plus humain et plus décent.» Une prise de position courageuse qui sera accompagné par d’autres joueurs ? C’est une option plus que possible…