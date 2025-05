Manchester United : le nouveau discours inquiétant de Ruben Amorim

Manchester United ne descendra pas en Championship, mais la saison 2024/2025 des Red Devils en Premier League est pitoyable. Seizième du classement à près de trente points du deuxième, le club cher à Sir Alex Ferguson n’était jamais tombé aussi bas depuis la création de la Premier League en 1992. La huitième place de l’an dernier était le plus mauvais classement du club dans cette compétition. Les hommes de Ruben Amorim ont réussi à faire pire.

Ce soir, les Red Devils se déplacent à Chelsea et en cas de défaite jumelée à une victoire de Tottenham à Aston Villa, ils peuvent même reculer au dix-septième rang. Face à ce fiasco, Ruben Amorim a souvent paru impuissant. Le Portugais a quand même qualifié son équipe en finale de la Ligue Europa, mais le duel européen 100% anglais face à Tottenham, autre monument de PL en chute libre (17e du classement), ne passionne pas grand monde. Et encore une fois, Amorim a livré un discours inquiétant aux médias. Interrogé par Skysports, le Portugais a fait le point sur les maux de MU.

Le mercato ne fera pas tout

« Je suis gêné qu’en 26 matches, nous n’ayons gagné que six fois. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre façon de jouer au football. Parfois, ce n’est pas la façon dont nous jouons tactiquement qui est en cause, c’est la façon dont nous affrontons la concurrence et dont nous souffrons. Quand nous nous énervons parce que nous perdons. Avec tout ce que nous avons vécu, j’ai une vision et un sentiment très clairs de ce dont cette équipe a besoin pour s’améliorer. Ce n’est pas seulement sur le terrain, c’est aussi en dehors du terrain. Nous avons toutes les conditions pour être meilleurs. » Et le mercato dans tout ça ? Manchester United va-t-il une nouvelle fois tenter de se relancer en investissant des fortunes après avoir déboursé environ 697 M€ depuis la saison 2022/2023 ?

« Il y a des choses que nous ne pouvons pas changer en été, le sentiment dans le club et la façon dont nous voyons les choses. Le sentiment que nous ne pouvons pas perdre un match. Nous devons changer cela et ne pas penser aux transferts. C’est plus important que de changer les gens. C’est ce que nous faisons, mais les gens ne le voient pas. La façon dont nous travaillons et le comportement que nous avons au sein du club. Les choses que l’on ne voit pas, nous y travaillons. Nous devons oublier la finale (de Ligue Europa) et être meilleurs contre Chelsea. Il n’est pas acceptable de perdre ou de faire match nul. Ce sentiment n’est pas une question de confiance, c’est une question de croyance et de compréhension que nous sommes Manchester United. Notre position est inacceptable. Ce n’est pas un manque de confiance, c’est un manque de quelque chose de plus profond. » Pas vraiment rassurant tout ça…