Angers : le conseil national de l’éthique de la FFF s’empare de l’affaire Bouhazama

Plus tôt dans la journée, Angers annonçait le départ d’Abdel Bouhazama. Pas forcément pour des raisons sportives, mais pour une polémique qui passe mal concernant des propos très limite au sujet de la gente féminine. « Il a dit : 'C’est pas méchant, on a tous déjà touché des filles’. On était tous choqués, sans réaction devant un truc pareil », a ainsi témoigné dans L’Equipe un joueur angevin sous couvert d’anonymat, justifiant la titularisation d’Ilyes Chtti, soupçonné d’agression sexuelle.

Selon les informations de RMC Sport, le conseil national de l’éthique de la FFF s’est emparé de l’affaire. Le CNE demande ainsi à la LFP de trancher assez rapidement concernant deux faits : les propos de l’entraîneur, mais aussi le manque de fair-play envers ses joueurs, certains d’entre eux ayant été visés par le coach au cours de cette fameuse causerie. Bouhazama risque gros.

