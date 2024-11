Real Madrid : c’est la crise en interne

« Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille », disait Jacques Chirac, ancien président de la République. Il faudrait traduire la sentence en espagnol et la faire lire aux supporters du Real Madrid, qui après avoir empilé les succès et les bonheurs ces dernières années, retrouvent le goût de l’amer ces derniers mois. L’intégration de Kylian Mbappé ne se passe pas comme prévu, certains joueurs se plaignent de leur statut (Rodrygo) ou de leur utilisation (Bellingham, Valverde), les résultats déçoivent aussi bien en Liga qu’en Ligue des Champions, et la qualité de jeu est en chute libre.

Et à tout cela, on ajoute bien évidemment les blessures qui s’accumulent et qui affectent grandement le onze de départ (Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Rodrygo pour ne citer qu’eux). Le bilan de cette hécatombe depuis le début de saison ? Un total de 25 blessures, pour 17 joueurs touchés, et actuellement 9 sur le flanc. N’importe quel club serait impacté par un tel contingent d’absents. Mais cette cascade incontrôlée braque les projecteurs sur la préparation physique, auparavant louée et désormais sous le feu des critiques.

Le média The Athletic a ainsi récolté plusieurs informations, en provenance de sources internes, et anonymes, travaillant au sein de la Casa Blanca, qui mettent en lumière de vives tensions au sein du staff dirigé par Carlo Ancelotti. Et c’est Antonio Pintus qui en prend pour son grade. Lui dont les méthodes et préceptes ont été mis en avant pour expliquer les succès du Real Madrid ces dernières années, lui qui devait refaire de Kylian Mbappé une machine physique, est désormais pointé du doigt par une partie du vestiaire et du staff.

Pintus critiqué

Ses méthodes, justement, seraient jugées démodées par plusieurs joueurs. En interne, certains regrettent que Pintus ne se remette pas en cause, et se désolidarise notamment des problèmes de récupération des joueurs. Le tout alors qu’il est devenu « head of performance » cet été, avec un meilleur contrat, et surtout une relation privilégiée avec le président Florentino Pérez, ce qui fait également grincer des dents. Au sein du staff, les désaccords sont nombreux sur l’intensité physique mise par les joueurs. Les données montrent ainsi que le Real Madrid est la 19e équipe (sur 20) au nombre de kilomètres parcourus par match. Mais est-ce réellement significatif, puisque le Real a majoritairement la possession du ballon à chaque rencontre ? Certains membres du staff préfèrent mettre en avant une autre stat, qui concerne les courses à haute intensité, qui sont bien meilleures. Et Pintus n’aide visiblement pas à résoudre ce problème, lui qui préfère travailler individuellement avec chaque joueur selon leurs préférences.

Et il lui est également reproché de trop se mettre en avant, alors que le travail n’est pas si intense. The Athletic prend l’exemple d’une session individuelle d’entraînement avec Kylian Mbappé, lors de la précédente trêve internationale, au retour de ses fameux jours de repos avec l’épisode de Stockholm. Une photo de Mbappé en train de travailler avec Pintus avait été postée par le Real Madrid. Or, une source explique que ce jour-là, la séance avait été très légère et que la photo avait été prise à l’un des rares moments de course de Mbappé. Un coup de communication plus qu’un vrai travail de fond donc.

Du côté de Pintus, on se défend en arguant que les blessures sont surtout dues au calendrier infernal du Real Madrid et au manque de temps de récupération. Ce qui explique aussi pourquoi certains lui reprochent de ne pas prendre ses responsabilités sur ce sujet. Toutes ces tensions sur la préparation de l’équipe, l’importance et l’analyse des datas et le ressenti des joueurs se font jour puisque les résultats ne suivent pas. Mais il n’est pas exclu qu’une refonte dans l’organigramme soit mise en œuvre prochainement pour résoudre ces problèmes.