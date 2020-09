Barça : les élections présidentielles auront lieu les 20 et 21 mars prochains

Le Conseil d’administration conformément à la décision prise lors de sa réunion du 17 août dernier, aurait convenu hier soir sous les recommandations du secrétaire général des sports de la Generalitat de Catalogne, que les prochaines élections à la présidence du Club se tiendront bien les 20 et 21 mars prochain.

Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de Covid-19, et dans le but de préserver la santé de toute une population et de l’encourager à participer à ces élections, le Conseil a, comme le club catalan nous l’indique sur son site officiel, décidé que les futures élections pourraient avoir lieu tout au long du week-end et non sur une seule journée, ainsi que dans plusieurs lieux répartis sur le territoire. Le vote par correspondance pourrait également être adopté par le Conseil. Affaire à suivre.