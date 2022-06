L’AC Milan vers une prolongation de Zlatan Ibrahimovic

La suite après cette publicité

Selon la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan va bientôt rencontrer son buteur, Zlatan Ibrahimovic, pour finaliser la prolongation du Suédois. Le club italien aurait prévu pour l’attaquant de 40 ans un nouveau contrat d’un an avec notamment une variable au niveau de son salaire. L’ancien Parisien, qui s’est récemment fait opéré du genou et va être absent des terrains entre sept et huit mois, ne touchera plus ses sept millions d’euros annuels mais un salaire avec une partie fixe assez faible et une partie plus consistante fixée en fonction des matches joués par le buteur et ses performances sur la pelouse.

Selon le quotidien italien, il est très probable qu’Ibrahimovic signe tout de suite son nouveau contrat avec les Rossoneri, lui dont le contrat actuel avec le club lombard expire le 30 juin. Cette saison, malgré les nombreux problèmes physiques, Zlatan a disputé 27 matches, inscrit huit buts, délivré trois passes décisives, et a eu un rôle important dans la conquête du 19e Scudetto de l’AC Milan.