L'AC Milan remporte la Serie A 2021-2022

Le suspense aura duré jusqu'au bout. Après 38 journées, lors de l'ultime journée de Championnat, on connaît désormais le nom du champion en Italie. Sacré vainqueur de Sassuolo un peu plus tôt ce dimanche (3-0), l'AC Milan a assuré sa place sur le toit du pays lors de la dernière journée. Car ce dimanche après-midi, les coéquipiers d'Olivier Giroud avaient leur destin en main. Il fallait gagner pour assurer ce sacre. Cela a été le cas grâce à un très grand Olivier Giroud. Le Français a inscrit un doublé dans cette rencontre et donc très largement contribué à la victoire des siens. Une fin de saison réussie pour l'attaquant qui n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement.

Auteurs d'une saison plus qu'intéressante avec 26 victoires, 8 nuls et seulement quatre défaites, les Rossoneri ont surtout su résister à la concurrence de l'Inter qui n'a rien lâché jusqu'au bout. Derrière, le Napoli (3e) avait trop de retard et que dire de la Juventus qui n'a pas été au niveau sur l'ensemble de la saison. Les raisons de ce sacre attendu depuis 2011, année du dernier titre de l'AC Milan en Serie A, sont assez nombreuses et pas forcément communes. Car si l'on regarde les statistiques de plus près, les Milanais n'ont "que" la quatrième meilleure attaque, mais c'est sur le plan défensif que le club a franchi un cap.

Une arrière-garde solide

Meilleure défense de ce championnat d'Italie avec l'Inter et le Napoli (31 buts), ses deux poursuivants, l'AC Milan a pu compter sur une arrière-garde solide, le tout accompagné d'un gardien performant. Avec le départ de Gigio Donnarumma au PSG, Mike Maignan a parfaitement remplacé le portier italien et il a logiquement fini meilleur gardien du Championnat. Et devant lui, des joueurs comme Théo Hernandez, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu ou Davide Calabria pour ne citer qu'eux n'ont pas laissé passer grand-chose. Un autre aspect a aussi beaucoup pesé dans la balance : les victoires au finish ou très courtes.

Alors que l'on pensait l'AC Milan en dedans à certains moments, le club italien n'a jamais rien lâché avec de nombreuses succès dans les derniers instants cette saison, ou encore par un petit but d'écart. Des réussites auxquelles Olivier Giroud, arrivé l'été dernier, a parfois participé avec neuf buts et quatre offrandes. Rafael Leao (10 buts) et Zlatan Ibrahimovic (8 réalisations) font aussi partie des meilleurs buteurs du Milan cette saison, qui a pu s'appuyer sur plusieurs individualités et non un homme en particulier. Enfin il faut saluer un certain Stefano Pioli qui a su façonner son 4-2-3-1, alors qu'il était encore en pleine tempête un an et demi en arrière.