L’OM punit Nice

La Ligue 1 fait son retour ce week-end après la trêve internationale. Et pour le come-back du Championnat de France, un joli choc entre l’OM et Nice est au programme. Deux équipes voisines distantes de 215 kilomètres qui ont changé beaucoup de choses cet été, à commencer par leur coach et quelques cadres d’envergure. De quoi rebattre les cartes au coup d’envoi ? Difficile à dire, mais une chose est sûre, le spectacle risque d’être au rendez-vous entre deux équipes qui ont mis un carton lors de la 3e journée de L1. L’OM sur la pelouse de Toulouse et Nice sur le terrain de l’AJ Auxerre.

La suite après cette publicité

A l’Orange Vélodrome de Marseille, le club phocéen voudra faire oublier le match nul face au Stade de Reims 2-2. C’est d’ailleurs sur ce score que les deux équipes s’étaient quittées l’an passé en Ligue 1. Pour ce choc entre deux valeurs sûres de la Ligue 1, on s’attend à une rencontre pleine d’action. Pour profiter de ce OM-Nice, le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 85€ en plus de 15€ sans dépôt avec le code FM15**.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

L’OM l’emporte face à Nice 2-1, 3-1 ou 4-1 cote à 3,75

Match prolifique en perspective entre les deux équipes sudistes qui ont marqué lors de leurs trois matches de Ligue 1 et qui ont marqué 10 buts pour l’OM et 6 pour Nice. Avec une équipe qui monte en puissance, la bande de Roberto De Zerbi devrait s’imposer face à une équipe de Nice en rodage et handicapée de plusieurs cadres dans une rencontre spectaculaire et riche en buts. Une victoire marseillaise face à un rival pour la course à la qualification européenne serait un signal fort envoyé à tous ses concurrents. Étant donné la propension à l’OM d’encaisser un but à chacune de ses sorties, on mise sur une victoire marseillaise sur le score de 2-1, 3-1 ou 4-1.

Mason Greenwood marque face à Nice, cote à 2,40

Que dire des performances de Mason Greenwood depuis le début de saison. En trois matches, il a mis tout le monde d’accord pour s’offrir les débuts les plus fracassants en Ligue 1 depuis Neymar ou encore Mario Balotelli. Avec 5 buts en 3 matches et une capacité à se créer lui-même des occasions, le virevoltant anglais sera à surveiller comme le lait sur le feu par les défenseurs niçois. Pas sûr que cela suffise. Au sein de la rédaction, on imagine bien l’ancien espoir de MU marquer son sixième but de la saison.

La suite après cette publicité

Jonathan Clauss marque face à l’OM, cote à 8,10

L’an passé, il avait été l’un des buteurs marseillais à l’Orange Vélodrome face à Nice. Cette fois-ci, le piston droit est passé dans l’autre camp. Déjà buteur avec les Aiglons face au TFC, l’international tricolore pourrait récidiver face à son ancienne équipe et perpétuer ainsi la tradition qui veut qu’un joueur marque contre son ancienne équipe. Et quand on connaît les antécédents entre l’OM et Clauss, ce dernier ne devrait pas manquer de motivation à l’heure de retrouver son ancien jardin du Vélodrome. Quoi qu’il en soit, la cote d’un but de Clauss est folle (8,10) et mérite d’être tenté !

Bonus PARIONS SPORT EN LIGNE : bonus de bienvenue jusqu’à 85€ ainsi que 15€ sans dépôt avec le code FM15**.

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne t’offre actuellement un bonus de bienvenue jusqu’à 85€ en plus de 15€ sans dépôt avec le code FM15 ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur ce OM-Nice et ce, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, utilisez le code "FM15" pour profiter de 15€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 85 € en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT EN LIGNE, ici un but de Jonathan Clauss, coté à 8,10.

Misez par exemple votre premier pari de 85€ sur cette cote et tentez de gagner 688,50 €. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 85€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.