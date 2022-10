Monaco-Nantes : les compositions officielles

L’AS Monaco (6e, 14 pts) reçoit le FC Nantes (15e, 7 pts) ce dimanche, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 17h05). Après un début de saison compliqué, les Monégasques se sont repris et restent sur trois victoires consécutives en Ligue 1, contre l'OGC Nice (0-1), l’Olympique Lyonnais (2-1) et le Stade de Reims (0-3). Les Nantais quant à eux sont toujours à la recherche de leur deuxième succès de la saison, ils n’ont plus gagné en championnat depuis la réception de Toulouse le 28 août dernier (3-1).

Peu de changements dans la composition de Monaco, Vanderson remplace Aguilar dans le couloir droit de la défense. Fofana et Camara forment le double pivot, avec Golovin et Diatta sur les côtés, derrière le duo d'attaquants composé d'Embolo et Ben Yedder. Du côté de Nantes, Castelletto, Girotto et Pallois sont titulaires dans la défense à trois, tandis que Sissoko prend place au milieu de terrain. Blas et Mohamed sont sur le banc, ce sont Guessand, Ganago et Simon qui sont chargés de l'animation offensive.

Les compositions officielles

AS Monaco : Nübel - Vanderson, Badiashile, Disasi, Henrique - Diatta, Fofana, Camara, Golovin - Embolo, Ben Yedder

FC Nantes : Lafont - Appiah, Castelletto, Girotto, Pallois, Merlin - Chirivella, Sissoko - Guessand, Ganago, Simon