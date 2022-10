Barça : Jules Koundé remercie les supporters catalans

C'est une élimination qui pourrait laisser des traces. Défait pour la troisième fois en cinq journées de Ligue des Champions cette saison, le FC Barcelone est d'ores et déjà éliminé de la compétition étoilée. Une victoire de l'Inter face au Viktoria Plzen (4-0) avait déjà scellé le sort des Catalans, avant qu'un lourd revers face au Bayern Munich (0-3) ne vienne saper le moral des Blaugranas. Une contre-performance à propos de laquelle s'est exprimé Jules Koundé sur son compte Twitter.

La suite après cette publicité

« Je suis très déçu de ce match et de notre parcours dans cette compétition. Nous n'avons pas été en mesure de répondre aux exigences de la Ligue des champions », a ainsi déclaré le défenseur français, n'oubliant cependant pas de remercier les supporters pour leur soutien : « Mais il reste encore beaucoup de belles choses pour lesquelles se battre, et nous nous battrons. Merci culés pour votre soutien sans faille. » Reste désormais aux hommes de Xavi à se remettre la tête à l'endroit pour tenter de remporter la Liga, la Coupe du Roi et une possible Ligue Europa.