Ligue des champions : le FC Barcelone croule face au Bayern, Tottenham accroché par le Sporting, l'Atlético éliminé

Déjà éliminé des huitièmes de finale de la Ligue des champions à la suite de la grosse victoire de l'Inter Milan à domicile face à Plzen (4-0), le FC Barcelone devait sauver son honneur au Camp Nou face au Bayern Munich, assuré de disputer la phase finale et qui pouvait s'adjuger la première place du groupe C. Les Bavarois, privés des buteurs à l'aller Sané et Hernandez (blessés), dominaient leur adversaire du soir, avant de le prendre de vitesse grâce au piqué de Mané et le tir croisé puissant de Choupo-Moting vingt minutes plus tard, tous deux sans hors-jeu car couverts par Bellerin. Lewandowski croyait remettre les siens dans la rencontre, mais l'arbitre annulait finalement le penalty avec l'aide de la VAR (45+1e).

Dès le début de la rencontre, les hommes de Julian Nagelsmann se montraient non seulement plus incisifs offensivement, mais également solides, parfois agressifs, sur les phases défensives. De quoi faire déjouer des Blaugranas sans réelle idée dans le jeu. Sans sa position illicite au départ de l'action, Gnabry, passeur sur le deuxième but des siens, avait failli creuser l'écart en trompant Ter Stegen d'un enroulé pied gauche (56e). Pavard plantait finalement un troisième puntillero sur le taureau catalan à l'agonie dans le temps additionnel. Le FCB sort de la C1 par la petite porte pour la Ligue Europa avec ce revers, le Bayern assoit son ascendant sur la poule et continue son sans-faute (5 victoires).

Fin de parcours pour l'Atlético

Dans les autres rencontres de la soirée, Tottenham, leader du groupe D devant l'OM (en déplacement à Francfort), recevait le Sporting CP pour tenter de confirmer sa première place et décrocher son ticket pour les 8es. Néanmoins, les Spurs étaient surpris par la formation portugaise, qui ouvrait le score par l'intermédiaire d'Edwards après le premier quart d'heure de jeu. Trouvé sur corner, Bentancur remettait les deux équipes à égalité en fin de match et permettait aux siens de garder la première place de leur poule, et ce malgré le but refusé pour hors-jeu de Kane dans les derniers instants (90+6e). L'autre club anglais de la soirée, Liverpool, était allé s'imposer tranquillement sur la pelouse de l'Ajax, porté par un excellent Salah (1 but, 1 passe décisive), pour suivre la cadence de Naples, porté notamment par le doublé de Simeone fils.

Le père, quant à lui, devait obligatoirement s'imposer sur le banc de l'Atlético (3e du groupe pour rester dans la course. Le Français Diaby surprenait les Colchoneros d'une belle frappe dans la lucarne d'Oblak, avant l'égalisation de Carrasco. Hudson-Odoi redonnait l'avantage aux visiteurs, rattrapés par le but de De Paul en seconde période. Carrasco pouvait offrir un petit espoir sur un penalty obtenu à la 8e minute du temps additionnel, raté par le Belge avant une double occasion folle mais non convertie (transversale et ballon contré sur la ligne par Carrasco lui-même) par les locaux. Un match nul qui écarte les Madrilènes du prochain stade la compétition, et ainsi boucler une soirée compliquée pour le football espagnol (2 équipes éliminées).

Le classement des poules de la Ligue des champions.

Les résultats complets du multiplex

Groupe A :

Ajax 0-3 Liverpool : Salah (42e), Nunez (49e), Elliott (52e)

Naples 2-0 Rangers : Simeone (11e, 16e), Ostigaard (80e)

Groupe B :

Atlético de Madrid 2-2 Bayer 04 : Carrasco (22e), De Paul (50e) / Diaby (9e), Hudson-Odoi (29e)

Groupe C :

FC Barcelone 0-3 Bayern Munich : Mané (10e), Choupo-Moting (31e), Pavard (90+5e)

Groupe D :

Tottenham 1-1 Sporting CP : Edwards (22e), Bentancur (80e)

Eintracht Francfort (résumé à retrouver ici) Olympique de Marseille