OL : la femme de Nicolas Tagliafico a vécu une torture en France

Alors que son époux Nicolas Tagliafico connaît sa troisième saison du côté de l’Olympique Lyonnais, Carolina Calvagni, passe un moment bien plus compliqué. Dans un entretien pour Olé, cette dernière est revenue sur son insécurité en France et notamment les deux cambriolages subis par le couple depuis leur arrivée à Lyon.

«L’année dernière, ils nous ont volés deux fois. La première fois Nico les a trouvés et la deuxième fois j’étais seule parce qu’il jouait un match. C’était une des choses traumatisantes que j’ai vécues dans ma vie parce que je suis seul en France et évidemment je n’avais personne à appeler ni vers qui me tourner et Nico jouait. Donc, à partir de ce moment-là, la France est devenue une torture pour moi», a-t-elle déclaré. Un traumatisme pour la jeune femme qui est retournée vivre du côté d’Amsterdam depuis.