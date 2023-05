TFC : Zakaria Aboukhlal veut porter plainte pour diffamation !

Ces derniers jours, le cas Zakaria Aboukhlal fait énormément parler. Outre sa volonté de ne pas jouer avec le maillot arc-en-ciel, l’international marocain a été accusé par RMC Sport d’avoir eu de propos très déplacés envers Laurence Arribagé, adjointe au maire chargée des Sports, lors des festivités qui ont suivi le sacre de Toulouse en Coupe de France. Le média français accusait Aboukhlal d’avoir tenu les propos : «chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes.»

Et alors que l’élue avait démenti cette information, le TFC décidait de suspendre son joueur le temps de l’enquête. Finalement, ce jeudi, Toulouse a décidé de publier un communiqué pour démentir les informations de RMC Sport. « Suite à notre enquête interne et aux multiples discussions qui en ont résulté, une rencontre entre Madame Laurence Arribagé et notre joueur Zakaria Aboukhlal a eu lieu en présence de la direction du Club. Nous en avons conclu que les faits rapportés par RMC Sport ne traduisaient pas réellement ce qu’il s’est passé le 30 avril au Capitole. Par conséquent, nous confirmons que l’enquête menée par le Toulouse Football Club est maintenant close et que le joueur réintègre le groupe dès ce jour», expliquait le communiqué. Mais le joueur, qui a donc été accusé à tort, ne compte pas se laisser faire. Selon les informations de l’Équipe, Zakaria Aboukhlal se prépare à attaquer en diffamation RMC. Il estime que le média a sali sa réputation et il veut redorer son image.

