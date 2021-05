Mino Raiola propose Gianluigi Donnarumma au Barça

La suite après cette publicité

En fin de contrat avec l’AC Milan le mois prochain, Gianluigi Donnarumma (22 ans) pourrait quitter la Lombardie gratuitement si les Rossoneri ne se qualifiaient pas pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Pisté par la Juventus depuis longtemps, le portier transalpin a été proposé au FC Barcelone par son agent Mino Raiola, d’après As.

Une recrue qui conviendrait bien aux Culés, qui cherchent à recruter malin en dépensant le moins possible. Avec un Marc-André Ter Stegen pas au sommet de son art, et un Neto sur le départ, l’arrivée de Donnarumma pourrait sécuriser le poste de gardien de but pour plusieurs années. En cas d’arrivée de Donnarumma, Ter Stegen serait lui aussi placé sur la liste des transferts, toujours selon le quotidien espagnol.