Southampton réclame plus de 120M€ pour une pépite

On peut être dernier de Premier League avec seulement 9 points en 29 journées et réclamer 120 millions d’euros pour l’un de ses rares joueurs à tirer son épingle du jeu. Révélation des Saints cette saison, l’ailier droit Tyler Dybling est la grande surprise de son équipe. Le natif d’Exeter est rapidement devenu incontournable et compte 4 buts et 2 offrandes en 30 rencontres.

Selon les informations de The Telegraph, son club ne compte pas le laisser filer à n’importe quel prix et réclamerait 100 millions de livres sterling soit 120 millions d’euros pour le laisser partir. Parmi ses prétendants, Tottenham et Manchester City sont les deux principaux intéressés, mais le Bayern Munich a aussi été cité.