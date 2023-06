Benfica : Orkun Kökçü en approche

Cet été, il est l’un des joueurs d’Eredivisie les plus convoités. Auteur de 11 buts et 4 passes décisives avec Feyenoord cette saison, Orkun Kökçü est l’un des grands artisans de la bonne saison des champions des Pays-Bas. Pisté par Rennes, le milieu offensif de 22 ans ne devrait pourtant pas s’éterniser dans son pays natal et est sur le point de rejoindre un autre champion européen.

En effet, Kökçü va rejoindre Benfica d’après nos informations. Estimé à 30 millions par Transfermarkt, l’international turc (20 sélections, 2 buts) a déjà un accord verbal avec les Lisboètes et les négociations avec Feyenoord s’intensifient ces derniers jours. Les dirigeants portugais vont également se rendre aux Pays-Bas afin de rencontrer leurs homologues bataves avec l’idée de vite boucler le deal. Un rendez-vous est prévu dans les prochaines heures.

