PSG : la rentrée compliquée de Neymar

À la lecture de la feuille du match Stade de Reims-Paris SG (4e journée de Ligue 1), certains étaient tellement déçus de ne pas voir démarrer Lionel Messi (34 ans) qu'ils en ont presque oublié que Kylian Mbappé (22 ans) et Neymar (29 ans) étaient eux bel et bien titulaires. Le Français s'est bien manqué de le rappeler à tout le monde en claquant un doublé retentissant (15e, 62e). Le Brésilien, lui, a eu un peu plus de mal.

Pour sa première apparition de la saison, après son retour tardif suite à sa finale perdue de Copa América avec le Brésil, le n° 10 du PSG semblait pourtant avoir de bonnes sensations dans les premières minutes avec un petit numéro qui ne donnait rien (9e) et un rush plein axe sur lequel il manquait finalement le dernier geste. Ensuite, malgré un bon décalage pour Angel Di Maria (18e), l'Auriverde a connu beaucoup de déchet.

Du déchet et des provocations

Peu impliqué défensivement, encore juste physiquement, il forçait trop souvent la solution individuelle ballon au pied, comme sur ce décalage de Di Maria, sur lequel il repiquait dans l'axe depuis la gauche pour aller buter sur la défense rémoise au lieu de chercher un partenaire mieux placé. On l'a aussi vu provocateur, dans le bon sens du terme comme sur ce coup franc précieux obtenu (31e). Mais aussi dans le mauvais, avec cet épisode avec El Bilal Touré (27e). Juste avant la pause, il se prenait aussi le bec avec le jeune Ilan Kebbal, avant d'échanger quelques amabilités avec Moreto Cassama, en portugais dans le texte.

Au retour des vestiaires, le natif de Mogi das Cruzes se montrait assez discret, ayant peu d'influence sur le jeu des siens. C'est presque logiquement qu'il cédait sa place à son grand ami Messi peu après l'heure de jeu, avec une belle accolade. S'il a des circonstances atténuantes, Neymar devra faire beaucoup mieux au retour de la trêve internationale, pour les grands débuts de la Ligue des Champions. Pour briller de mille feux, le PSG aura aussi besoin de lui.