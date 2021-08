PSG : Kylian Mbappé comme si de rien n'était

La suite après cette publicité

Le jour de Messi. Ce dimanche, à Reims, tous les yeux étaient rivés sur Lionel Messi (34 ans), présent dans la première fois dans le groupe du Paris SG pour le déplacement en Champagne, comptant pour la 4e journée de Ligue 1. Si l'Argentin était très, mais alors très attendu, c'est Kylian Mbappé qui a encore crevé l'écran. Sur la lancée de son bon début de saison, l'attaquant parisien a été le grand artisan du succès des siens.

Le champion du monde 2018, bien servi par deux fois par Achraf Hakimi depuis son couloir droit, s'est en effet offert un doublé. De la tête d'abord (15e), il a scoré et explosé de joie, très rapidement rejoint par l'ensemble de ses partenaires, hormis Keylor Navas. Un but qui récompensait une bonne première période, marquée par son implication et sa disponibilité dans un rôle le plus souvent axial.

La dernière ? Pochettino répond

Par ses courses, il a offert des solutions de passes à ses coéquipiers, étant récompensé par un nouveau but au cours du second acte, en goleador, au bout d'une longue chevauchée (62e), s'offrant aussi une petite danse avec Hakimi pour fêter ça. Une réalisation, la troisième de la saison, que le public d'Auguste-Delaune a d'ailleurs failli ne pas voir tant il était obnubilé par l'entrée en jeu à venir de Messi. On l'a vu ne pas rechigner à défendre et à aller aux duels, parfois musclés, avec les centraux rémois. Il a aussi essayé de mettre Messi en bonne position après son entrée en jeu par deux fois, sans y parvenir, bien contré par les Champenois.

Comme si de rien n'était, et malgré la pression qui l'entoure ces dernières heures avec son possible départ au Real Madrid, Kylian Mbappé a donc encore brillé avec les Rouge-et-Bleu. Mauricio Pochettino n'a pas été «surpris» par cette prestation, comme il l'a affirmé en souriant en conférence de presse, bottant en touche sur la question de l'avenir de son n° 7. «Le président et le directeur sportif en ont déjà parlé, je n'ai rien à dire sur ce sujet-là». Si c'était sa dernière danse au PSG, ça ne s'est pas vraiment vu.