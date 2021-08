PSG : le seul espoir du Real Madrid pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Tic, tac... Tic, tac... Le chrono défile. Surtout pour le Real Madrid, qui n'a plus qu'une poignée de jours pour convaincre le Paris Saint-Germain de céder et de vendre Kylian Mbappé cet été. Et comme l'indique la presse espagnole ce week-end, les Merengues sont de moins en moins optimistes dans ce dossier, et de l'autre côté des Pyrénées, ils sont maintenant beaucoup à croire qu'il faudra attendre encore un an pour que le Bondynois débarque du côté de l'aéroport de Barajas.

Dans le même temps, le Français serait plutôt contrarié par le cours des évènements, lui qui aurait pourtant reçu une promesse de bon de sortie des dirigeants parisiens dans un passé récent. Pour que cette opération puisse aboutir d'ici mardi soir, le Real Madrid se raccroche à un espoir. Un homme. Comme l'indique Marca, tout pourrait être entre les mains de Kia Joorabchian.

L'homme qui peut convaincre Nasser et Pérez

Selon le journal, l'homme d'affaires et agent iranien va avoir un rôle essentiel dans ce dossier. Le média revient sur ses faits d'armes et sa participation à de nombreux gros transferts - Coutinho à Barcelone ou Mahrez à City par exemple - et dévoile qu'il pourrait avoir la clé du transfert. Comment ? C'est lui qui peut permettre aux deux directions de se réconcilier et de trouver une solution raisonnable qui fasse les affaires de tout le monde.

Ses relations dans le monde du foot et sa force de persuasion pourraient jouer, d'autant plus que ni le PSG ni le Real Madrid n'ont intérêt à se fâcher avec lui vis à vis de possibles opérations à l'avenir. Kia Joorabchian pourrait donc être le facteur X de ce feuilleton passionnant...