Mercato : Angers doit vendre à tour de bras !

Après un début de saison canon, Angers commence peu à peu à rentrer dans le rang. Mais les Angevins de Gérald Baticle n’ont pas à rougir de leur première moitié de saison. Neuvièmes du classement avant le multiplex de ce soir, les scoïstes affichent deux places de moins que l’an dernier à la même époque, mais il ne faut pas oublier qu’il y a eu le départ de l’emblématique Stéphane Moulin à digérer cet été.

Un bilan plus que correct qui n’empêche pas le club présidé par Saïd Chabane de devoir faire face à des difficultés financières. Et comme bien souvent dans ces cas-là, le mercato sert à rééquilibrer les comptes, surtout quand la DNCG veille au grain. Et du côté d’Angers, deux joueurs possèdent de belles valeurs marchandes qui pourraient renflouer les caisses.

Quatre joueurs concernés par des départs

Le premier est le jeune Mohamed-Ali Cho. Âgé seulement de 17 ans, le natif de Stains vit sa première saison complète en Ligue 1 en tant que titulaire (2 buts et 18 matches). Sous contrat jusqu’en 2023, Cho pourrait, selon RMC Sport, quitter Angers cet hiver. Pour rappel, le président Chabane a avait déclaré vouloir un pactole pour son joueur. « Entre 40 et 50 millions. Ah oui ! C’est le seul 2004 dans le championnat qui est titulaire et international Espoirs. Ce qu’on demande, ce n’est pas que la valeur actuelle, c’est le potentiel sur le long terme. »

Un club mettra-t-il autant d’argent ? Pas sûr. En revanche, Angers pourrait vendre son protégé et le récupérer en prêt (jusqu’à la fin de la saison) dans la foulée. Comme ce que Saint-Étienne avait fait après avoir vendu William Saliba à Arsenal. Enfin, l’autre joueur concerné est Angelo Fulgini (25 ans). Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 17 matches, le milieu de terrain avait déjà failli quitter Angers l’été dernier. Aujourd’hui, Fulham et Burnley sont déjà venus aux nouvelles. Sur le papier, le SCO espère vendre son joueur sous contrat jusqu’en 2023 en échange de 15 M€. Enfin, RMC Sport indique que Casimir Ninga et Antonin Bobichon sont également sur le marché.