Mercato : Burnley veut faire un nouveau coup à la Cornet en Ligue 1 !

À la toute fin du mois d'août, Burnley cassait sa tirelire et déboursait 15 M€ pour s'offrir les services de Maxwel Cornet, le très polyvalent international ivoirien de l'OL. Le montant déboursé par le club anglais prêtait à sourire, mais force est de constater que 3 mois plus tard, ce coup de poker ne souffre d'aucune contestation puisqu'une véritable Cornetmania affole le 19e de Premier League. Avec 5 buts en 7 matches, Cornet est l'une des rares satisfactions du club anglais. Et visiblement cette réussite inspire la cellule de recrutement de Burnley qui s'est mis en tête de s'offrir un nouveau joueur de Ligue 1.

Selon nos informations, les Clarets visent ni plus ni moins qu'Angelo Fulgini, le talentueux milieu de terrain du SCO d'Angers. Ce dernier, sous contrat avec le SCO jusqu'en juin 2023, devait déjà partir l'été dernier, mais était finalement resté sur les bords de Maine à son grand désarroi. L'ancien international espoir a mis du temps d'ailleurs pour digérer ce départ avorté comme il l'expliquait il y a peu dans les colonnes de Ouest France. «Quand tu entends tout l'été que tu es sûr de partir, que des noms de clubs sortent et qu'au final tu ne pars pas, il faut le digérer. Je ne suis pas inquiet. Je n'ai pas perdu mon football. (...) Logiquement, le Angelo de cette année devrait être meilleur que celui de la saison dernière, avec l'expérience. »

Burnley prêt à mettre 15 M€ sur la table pour Fulgini

Auteur de 10 buts et de 4 passes décisives l'an passé, l'ancien Valenciennois est moins performant cette saison (2 buts et 2 passes décisives en 14 matches). Pour l'instant le temps de passage est donc insuffisant pour le joueur de 25 ans qui a finalement bien plus de mal que prévu à tourner la page. Mais Fulgini pourrait bien voir son souhait de quitter le SCO cet hiver exaucé. Comme indiqué par The Sun, Fulham, l'actuel leader de Championship le suit avec attention, mais c'est bel et bien Burnley qui semble le plus chaud. À en croire une source anglaise, l'avant-dernier de PL, qui a supervisé le joueur à plusieurs reprises ces derniers mois, est prêt à mettre 15 M€ sur la table pour arracher Fulgini dès cet hiver.

En difficulté financière depuis quelques mois et avec l'ombre de la Direction nationale de contrôle de gestion qui plane sur le club (la DNCG a maintenu le SCO sous encadrement, de la masse salariale et des indemnités de mutation, comme l’été dernier), le club présidé par Saïd Chabane pourrait voir d'un bon oeil l'arrivée de ce gros chèque pour se redonner une bonne bouffée d'air financière au club angevin. Affaire à suivre.