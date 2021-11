Angers : Fulham pousse pour Angelo Fulgini

Auteur de 2 buts et 2 passes décisives cette saison en Ligue 1, le milieu offensif Angelo Fulgini est l'un des artisans du très bon début de saison de l'Angers SCO, sixième au classement après 15 journées disputées et à seulement trois points du top 5. L'ex-international Espoirs tricolore (3 sélections) souhaite confirmer son excellent exercice 2020/2021 (10 réalisations et 4 caviars). Et ses prestations en championnat attirent l'œil de clubs étrangers, comme l'avait explicitement avoué le président angevin Saïd Chabane durant le mercato estival.

Selon les informations du Sun, c'est outre-Manche que les choses s'accélèrent pour tenter d'enrôler le joueur de 25 ans : en effet, le leader de Championship, Fulham, bien parti pour revenir en Premier League l'année prochaine, serait prêt à débourser pas moins de 18 millions de livres sterling (soit 21,3 M€) afin de s'attacher ses services. Des représentants du SCO se seraient même déplacés en Angleterre pour des discussions d'un transfert, qui pourrait être le deuxième plus gros de l'histoire du club, derrière le départ de Jeff-Reine Adelaïde à l'Olympique Lyonnais.