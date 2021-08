Angers : un départ envisagé pour Angelo Fulgini ?

Alors que le SCO d'Angers affronte ce dimanche l'Olympique Lyonnais pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, le président angevin Saïd Chabane s'est exprimé au micro de Prime Video alors que son équipe mène actuellement au score (1-0) à la pause. Interrogé sur un éventuel départ d'Angelo Fulgini, auteur d'une première période de haute volée, lors de ce mercato estival, le dirigeant du SCO n'a pas caché son envie de conserver son milieu de terrain si précieux mais n'a pas non plus contredit le fait que le principal intéressé attisait de très nombreuses convoitises.

«Un départ envisagé ? Non je ne pense pas, il y a des discussions très avancées avec trois clubs de renommée, j'avais communiqué sur le souhait du club de le garder au SCO. On en avait parlé l'année dernière : à 15 millions d'euros, je le laisse partir. S'il ne part pas, j'en serai très heureux. Je ne vais pas trahir le nom des clubs intéressés, mais il y a deux clubs français et un club anglais.» Affaire à suivre...