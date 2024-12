Arbitrage : la nouvelle règle déroutante imaginée par l’IFAB

Une nouvelle révolution dans le football ? D’après The Times, l’IFAB (International Football Assocation Board) envisage une réforme de la loi sur le temps de possession du ballon par les gardiens de but. La règle actuelle stipule qu’un gardien ne doit pas conserver le ballon en main plus de six secondes, sous peine d’un coup franc indirect pour l’équipe adverse. Néanmoins, les gardiens gagnent souvent des secondes sans subir de sanctions sévères. L’IFAB a jugé que ce gain de temps est antisportif et frustrant pour les spectateurs.

L’organisation basée en Suisse a déjà lancé des expérimentations dans des compétitions de jeunes, en Angleterre et à Malte. Si un gardien conserve le ballon plus de huit secondes, l’arbitre déclenche un compte à rebours de cinq secondes. Si le gardien ne libère toujours pas le ballon, un corner est alors accordé à l’équipe adverse. Les premiers résultats montrent que cette règle dissuade effectivement les gardiens de faire durer la possession, avec peu de corners accordés. Ce système pourrait aussi être testé en Italie dans les semaines à venir, en accordant une touche plutôt qu’un corner.