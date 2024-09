Le pronostic osé d’Emmanuel Petit sur l’OM

Deuxième de Ligue 1 après trois journées, l’OM sait la complexité de la tâche qui l’attend pour rester dans le wagon de tête jusqu’à la fin de la saison. Mais l’avantage, si ça l’est vraiment, c’est que les hommes de Roberto De Zerbi s’éviteront les semaines à trois matches, faute de qualification en Coupe d’Europe cette saison. Un argument qui pourrait en tout cas faire la différence, à en croire Emmanuel Petit, confiant à l’idée de voir Marseille titiller Paris.

La suite après cette publicité

«L’ambition, c’est obligatoire à Marseille. Ils ne jouent pas la Coupe d’Europe, ils ont fait un super recrutement. Ils doivent retourner en Ligue des Champions et la jouer tous les ans, a lancé le champion du monde 98 dans Rothen s’enflamme sur RMC. Quand je vois tous ces prétendants au podium, ils auront beaucoup plus de matches à jouer avec le nouveau format des Coupes d’Europe, avec des effectifs qui, des fois, ne pourront pas répondre présent. Marseille s’est renforcé avec des joueurs de qualité, de caractère, revanchards, à commencer par Greenwood. Et il y a un entraîneur qui a une vision du beau jeu, qui colle parfaitement avec Marseille. Le titre ? Moi, je pense qu’il y a une possibilité cette année.»