Liga : le FC Barcelone fait le minimum contre Valladolid et ne lâche pas le Real Madrid

Course au titre, épisode 36. Au lendemain du succès du Real Madrid face à Alavés (2-0, 35e levée de Liga), c'était au tour du FC Barcelone de jouer, cette fois-ci contre le Real Valladolid pour un match comptant pour la 36e journée du championnat d'Espagne. Avec quatre points de retard sur la Casa Blanca, les Blaugranas n'avaient pas le choix et devaient l'emporter pour revenir à une unité du Real de Zinedine Zidane, qui jouera lundi contre Grenade. Les locaux du jour, 14es, pouvaient assurer leur maintien en cas de succès. Côté catalan, Quique Setien sortait son 4-4-2 losange mais laissait Suarez sur le banc, tandis qu'en face, Sergio González optait pour un 4-4-1-1 avec Plano derrière Sergi Guardiola.

Rapidement, les Blaugranas prenaient le contrôle des opérations et tentaient d'approcher le but de Masip. Trouvé en retrait par Semedo, Puig se procurait la première opportunité mais sa frappe de l'intérieur du pied n'était pas assez puissante (5e). Et au bout de quinze minutes de jeu, les hommes de Quique Setien trouvaient la faille. Grâce à un bon pressing, les Catalans retrouvaient le cuir et Messi, qui combinait avec Semedo, servait parfaitement Vidal qui ajustait parfaitement Masip avec une frappe croisée (15e, 0-1). Et le Barça ne comptait pas s'arrêter là. En bonne position dans la surface sur un centre de Semedo, Griezmann n'avait plus qu'à conclure mais le Français manquait l'immanquable (19e).

Ter Stegen encore décisif dans les cages

Ce premier acte était largement à l'avantage des champions en titre et Masip devait encore s'imposer, devant Semedo (24e) et ensuite sur un centre intéressant de Puig (30e). Il fallait attendre la 37e minute pour voir une action de Valladolid mais malheureusement, Kike Pérez frappait le sol devant Ter Stegen au lieu du ballon (37e)... Messi, lui, manquait le cadre avant le coup de sifflet de l'arbitre (42e). En deuxième période, le Real Valladolid devait donc montrer un meilleur visage pour tenter de revenir, tandis que le Barça souhaitait se mettre à l'abri. Rapidement, Puig tentait d'inscrire ce deuxième but important mais Masip était encore présent (49e). De l'autre côté du terrain, Unal, entré en jeu à la pause, butait sur Ter Stegen (52e).

Et avec cette opportunité, les hommes de Sergio González retrouvaient des couleurs. La preuve ensuite avec cette frappe de Kike Pérez (58e) et surtout ce coup de tête d'Unal qui obligeait Ter Stegen à s'employer (60e). Les gardiens brillaient dans cette partie puisque Masip enchaînait face à Messi (63e). Mais derrière, plus grand-chose jusqu'au coup de sifflet final puisque les deux formations nous offraient une fin de rencontre assez ennuyante. Heureusement pour le Barça, Ter Stegen sortait une ultime tentative de Sandro (90e+1). Après sa victoire sur le fil contre l'Espanyol dans la semaine, le Barça gagnait une nouvelle fois sur le score de 1-0 et revenait à un point du Real Madrid, qui affrontera Grenade lundi soir (22h, à suivre en direct sur notre site). Le Real Valladolid restait 14e.