Aïssa Mandi va filer à Al-Kholood

Capitaine emblématique de la sélection algérienne avec 97 sélections (5 buts), Aissa Mandi va quitter l’Europe et Villarreal. Du haut de ses 32 ans, l’ancien latéral droit reconverti défenseur central va filer du côté des pays du golfe et plus précisément en Arabie saoudite.

Selon nos informations, il va s’engager avec le club saoudien d’Al-Kholood qui cible beaucoup de joueurs du marché français (actuel ou ancien de Ligue 1) sur ce mercato estival. Le club a été promu en première division cette saison et compte bien se renforcer pour devenir un candidat sérieux dans une Saudi Pro League de plus en plus relevé. Aissa Mandi devrait signer son contrat dans les prochaines heures. Cette saison, il a disputé 22 matches (1 but)