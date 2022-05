Mercato : le FC Barcelone met Dani Alves sous pression

La suite après cette publicité

Plus qu'un club. Pour Dani Alves, le FC Barcelone représente une page dorée de sa très belle carrière. Une écurie qui a été une deuxième famille et qui l'a propulsée au rang de star mondiale entre 2008 et 2016. Difficile donc pour lui de refuser en novembre dernier l'appel du pied de Xavi, son ancien coéquipier devenu entraîneur. «Le FC Barcelone et Dani Alves ont trouvé un accord concernant l'arrivée du latéral brésilien pour disputer ce qu'il reste de la saison 2021/22. Le joueur s'entraînera avec le groupe dès la semaine prochaine mais il ne pourra jouer qu'à partir du mois de janvier 2022», pouvait-on lire sur le communiqué.

Alves veut continuer

Libre depuis son départ de São Paulo en septembre, le latéral droit, qui a signé jusqu'en juin avec une année en option, s'est entraîné avec les Culés dans un premier temps avant de retrouver les terrains. Le 5 janvier, il a donc disputé son premier match avec les Catalans. C'était face à Linares en Coupe du Roi (90 minutes jouées, victoire 2-1). Depuis, le footballeur âgé de 38 ans, revenu pour apporter son expérience et concurrencer Sergi Roberto, Sergiño Dest et le polyvalent Óscar Mingueza, a été utilisé à plusieurs reprises. Au total, il a joué 13 rencontres toutes compétitions confondues dont 11 en tant que titulaire (1042 minutes jouées).

Malgré l'âge, il a su se montrer décisif avec un but face à l'Atlético de Madrid et trois passes décisives. Mais son rôle était surtout d'apporter son vécu et de diffuser la bonne parole dans le vestiaire catalan, où il est l'un des relais de Xavi. Heureux au Barça, Dani Alves espère aider l'équipe à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Ensuite, il sera temps de se poser et d'évoquer l'avenir. De son côté, l'objectif est clair : il veut continuer avec les pensionnaires du Camp Nou la saison prochaine. C'est ce qu'il avait expliqué début avril dans les colonnes de Mundo Deportivo et Sport.

Le Barça n'a pas encore tranché

«Quand j'ai décidé de jouer au football, de commencer ma carrière, je voulais toujours donner le meilleur de moi-même le temps que ça dure, jusqu'à ce que je n'en aie plus envie. Mon désir est toujours intact. Je peux continuer à apporter des choses, à concourir, à vivre ce métier comme il se doit». Motivé et prêt à poursuivre l'an prochain, l'international auriverde, qui vise une participation à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, attend de connaître la décision des Culés. Car ces derniers n'ont pas encore tranché concernant Dani Alves, qui aura 39 ans ce vendredi.

Selon Sport, Xavi veut le garder mais la direction sportive, dirigée par Mateu Alemany et Jordi Cruyff, n'est pas encore totalement convaincue, d'autant qu'elle souhaite repartir sur un nouveau cycle. Le latéral droit joue gros en cette fin de saison. «Quatre examens pour convaincre le Barça», titre Sport qui précise qu'Alves veut profiter des rencontres face au Betis, au Celta Vigo, à Getafe et enfin face à Villarreal pour mettre tout le monde d'accord. D'après la publication espagnole, il devrait être bientôt fixé sur son sort et comprendrait si jamais le club décidait finalement de ne pas prolonger l'aventure avec lui. Ce qui est sûr, c'est que le joueur veut de la transparence de la part du Barça. Histoire de régler tout ça en famille.