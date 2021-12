Maroc : Vahid Halilhodzic ne se fait pas de souci pour Ez Abde

Le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic a dévoilé jeudi dernier la liste des joueurs convoqués pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, avec une belle surprise : celle d'Abdessamad Ezzalzouli, ailier du FC Barcelone, sélectionné pour la première fois avec les A après plusieurs apparitions en équipes de jeunes. Mais la fédération espagnole tenterait de jouer un mauvais coup à la FRMF, puisqu'elle dissauderait Ez Abde de rejoindre le rassemblement marocain et lui promettre une place à l'avenir dans l'effectif de la Roja.

La suite après cette publicité

Le coach bosnien a tenu à rassurer les supporters des Lions de l'Atlas, affirmant qu'il réalise le nécessaire pour que sa présence soit garantie sous le maillot du Maroc : «je lui ai parlé deux fois et il est impatient de jouer avec nous. Il est très fier à l'idée de jouer pour le Maroc. Nous allons parler aux personnes en charge de son équipe, le président et le directeur sportif car ils ne peuvent pas vous interdire de jouer lorsque vous êtes éligible. On va essayer de trouver un accord amical, d'expliquer les choses et de trouver une solution acceptable pour tout le monde.»