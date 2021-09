PSG : Achraf Hakimi, une recrue qui vaut déjà de l'or

La suite après cette publicité

Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Nuno Mendes... Le Paris Saint-Germain a réalisé un incroyable mercato estival avec notamment l'arrivée de La Pulga, qui n'a pas encore montré son meilleur visage sous les couleurs parisiennes. Mais qu'importe, car en attendant, les supporters du club de la capitale peuvent se régaler avec la dernière recrue du mercato XXL parisien : Achraf Hakimi.

Arraché à l'Inter cet été, le latéral droit marocain avait parfaitement débuté en Ligue 1 avec un but face à l'ESTAC lors de la 1ère journée. Le joueur de 22 ans a ensuite été passeur décisif face à Brest et Reims en août. Mais ce n'était que le début du show Hakimi. Titularisé au Stade Saint-Symphorien, contre le FC Metz, mercredi soir, le Lion de l'Atlas (36 sélections, 4 buts) a tout simplement offert trois points aux siens en marquant les deux buts de son équipe, notamment le dernier au bout du temps additionnel.

Pochettino sous le charme

Outre son énorme apport offensif, Achraf Hakimi a fait le boulot défensivement en enchaînant les courses, comme toujours. D'ailleurs, les offensives messines sont souvent arrivées de l'autre côté, et ce n'est pas pour rien. Séduit par sa recrue, Mauricio Pochettino a dit tout le bien qu'il pensait du Marocain en conférence de presse : «je suis très content pour lui, c'est un très bon garçon. Il ne nous apporte pas seulement des buts. Il travaille aussi sur les côtés, offensivement mais aussi défensivement. Et je suis très content pour lui.»

Un nouveau joueur rapidement décisif donc, mais surtout déjà bien intégré et très à l'aise. Le coach argentin a d'ailleurs lâché une petite anecdote devant les journalistes. «Hier (mardi, NDLR), à la fin de l'entraînement, je parle avec lui et lui demande comment il va. Il m'a dit : "je vais bien, et toi coach, comment ça va ? Tu demandes à tout le monde mais personne ne te demande comment tu vas." Aujourd'hui, je suis content pour lui pour ses bonnes intentions et son bon cœur qu'il montre à chaque fois et chaque jour au quotidien», a conclu Mauricio Pochettino. Achraf Hakimi, une recrue déjà en or.