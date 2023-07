Coupe du Monde 2023 (F) : la France s’offre le Brésil et prend la tête de son groupe

L’équipe de France féminine disputait son second match de la Coupe du Monde 2023 ce samedi midi. Après avoir été accrochée par la Jamaïque (0-0), la formation emmenée par Hervé Renard devait faire fort et prendre le dessus face au Brésil, candidat au titre final. Pour cette rencontre, l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite pouvait compter sur Wendie Renard, incertaine, mais présente en défense centrale, mais aussi et surtout Selma Bacha. La joueuse de l’OL, blessée juste avant le Mondial, faisait son grand retour dans le onze.

Contrairement au match contre la Jamaïque, les Bleues mettaient rapidement la pression et dictaient le tempo du match. Eugénie Le Sommer se montrait à son avantage alors que Kadidiatou Diani faisait mal à une défense brésilienne bousculée. C’est d’ailleurs logiquement que l’équipe de France ouvrait le score dans cette rencontre. Sur une bonne remise de Diani, Le Sommer plaçait une tête précise qui ne laissait aucune chance à la gardienne brésilienne (1-0, 17e). Et l’on pensait alors que la France allait réaliser un gros coup tant la domination était totale.

Wendie Renard toujours présente

Mais au retour des vestiaires, le Brésil est clairement monté d’un cran et a commencé à mettre le pied sur le ballon. Les virevoltantes attaquantes brésiliennes ont multiplié les courses et ont fini par perturber totalement la défense française. Après plusieurs occasions franches, ce qui devait arriver arriva. Debinha s’en allait égaliser logiquement peu avant l’heure de jeu (58e). Mais si après ce but, la France a clairement subi, elle a fini par laisser l’orage passer pour reprendre l’ascendant petit à petit.

Après avoir récupéré le cuir, la France ne passait pas loin de reprendre l’avantage, mais à chaque fois, les frappes de Bacha, Dali ou Diani manquaient de précision. Il fallait attendre un corner très bien tiré par Selma Bacha pour que Wendie Renard, forcément, ne trouve le chemin des filets. La joueuse d’1m89 plaçait sa tête et offrait la victoire aux Bleues (2-1, 83e). Car le score ne bougera plus. La France reste toujours invaincue dans son histoire face au Brésil (12 matches, 7 victoires, 5 nuls). Surtout, les protégées d’Hervé Renard prennent la tête de leur groupe (4 points, 3 pour le Brésil) et ont donc leur destin en main pour finir première et ainsi éviter possiblement l’Allemagne en 8es…