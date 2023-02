Les trois finalistes pour le prix FIFA du meilleur gardien de but sont connus

La suite après cette publicité

On connaît les trois finalistes du prix The Best – Gardien de but de la FIFA. Alors que les vainqueurs seront connus le lundi 27 février 2023 à Paris, la FIFA a dévoilé dans un communiqué officiel le nom des trois portiers qui vont se disputer la récompense suprême : Yassine Bounou (Maroc – Séville FC), Thibaut Courtois (Belgique – Real Madrid), Emiliano Martínez (Argentine – Aston Villa).

Le trio des gardiennes de but a été également révélé : Ann-Katrin Berger (Allemagne – Chelsea FC Women), Mary Earps (Angleterre – Manchester United WFC), Christiane Endler (Chili – Olympique Lyonnais). Les autres prix, dont The Best – Joueur de la FIFA , seront connus jeudi 9 février et vendredi 10 février.

