Dijon - ASSE : les compositions sont là

La première journée de Ligue 2 débute ce samedi à 15h avec un choc entre deux récents pensionnaires de Ligue 1, à savoir le Dijon FCO et l'AS Saint-Étienne. A domicile, les Bourguignons optent pour un 4-2-3-1 avec Reynet comme dernier rempart. Devant lui, Traoré, Touré, Congré et Rocchia prennent place. L'entrejeu est occupé par Marié et Ndong tandis que Camara, Soumaré et Nassi soutiennent Le Bihan.

De leur côté, les Verts s'organisent en 4-2-3-1 avec Green dans les cages derrière Maçon, Briançon, Giraudon et Nadé. Le double pivot est composé de Youssouf et Camara. Seul en pointe, Krasso est soutenu par Lobry, Cafaro, et Bouanga.

Les compositions

Dijon FCO : Reynet - Traoré, Touré, Congré, Rocchia - Marié, Ndong - Camara, Soumaré, Nassi - Le Bihan

AS Saint-Étienne : Green - Maçon, Briançon, Giraudon, Nadé - Youssouf, Camara - Lobry, Cafaro, Bouanga - Krasso