EdF : Deschamps adresse un message fort à Griezmann

Présent au siège de la FFF, ce jeudi, Didier Deschamps vient d'annoncer sa liste de 23 joueurs retenus pour affronter l'Autriche (22 septembre) et le Danemark (25 septembre) en Ligue des Nations. Un groupe dans lequel figure bien Antoine Griezmann malgré sa situation complexe à l'Atlético de Madrid et son faible temps de jeu. Interrogé à ce sujet, le sélectionneur tricolore a notamment pointé le possible manque de rythme à venir pour le joueur des Colchoneros.

«Au moins il est pas fatigué, il a une situation où on le bride totalement, il est dans une situation où le temps de jeu est limité, même avec ça, il reste un joueur important et décisif de son club, il aspire à mieux à plus pour revenir sur le critère de la condition physique, ça fait longtemps qu’il n’a pas fait 90 minutes», a ainsi déclaré Deschamps.