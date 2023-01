Stuttgart : Silas Katompa Mvumpa prolongé jusqu’en 2026

Alors que le club de Stuttgart peine à se maintenir en Bundesliga, actuellement 16ème de l’élite allemande, la direction a frappé un grand coup en prolongeant ce dimanche matin le contrat de son attaquant Silas Katompa Mvumpa (24 ans) : «Nous sommes très heureux que Silas ait prolongé son contrat avec le VfB aussi tôt. Avec sa vitesse et sa menace devant le but, Silas est un facteur important dans notre jeu offensif. Il a encore un potentiel que nous voulons développer avec lui au cours des mois et des années à venir», a précisé le nouveau directeur sportif de Stuttgart Fabian Wohlgemuth dans le communiqué officiel publié sur le site du club.

«Je remercie les responsables du VfB pour leur confiance. Je me sens très à l’aise ici. Le club m’offre un très bon environnement pour continuer à m’améliorer. Je veux réussir avec le VfB et ses grands fans», a déclaré le principal intéressé. Le joueur de 24 ans est au VfB depuis 2019, acheté pour une indemnité de transfert de 8 millions d’euros en provenance du Paris FC. Freiné par deux blessures graves ces deux dernières années (déchirure du ligament croisé et luxation de l’épaule), le Congolais semble enfin lancé cette saison avec trois buts et trois passes décisives, il est le meilleur buteur de l’équipe de Stuttgart menacée de relégation. Au total, Silas a marqué 25 buts et délivré 15 passes décisives en 83 matchs de compétition en Bundesliga, 2e Bundesliga et Coupe DFB sous le maillot de Stuttgart.

