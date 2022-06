Qualifs CAN 2023 : le Sénégal arrache la victoire au Rwanda

Leader du groupe L dans ces éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal avait facilement disposé du Bénin lors de la première journée (3-1). Ce soir, les champions d’Afrique en titre affrontaient le Rwanda, qui avait été tenu en échec par le Mozambique (1-1).

Et les amateurs de scénario à suspens n'ont pas été déçus. Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul, un penalty accordé et transformé par Sadio Mané à la huitième minute du temps additionnel a permis aux Sénégalais de l'emporter au finish (1-0). Ce qui place les Lions de la Teranga largement en tête de leur groupe (6 points), avec cinq unités d’avance sur son adversaire du soir et le Mozambique (qui doit jouer face au Bénin).