RB Leipzig : Dani Olmo veut retourner en Liga

Intéressant malgré la sortie de route rapide de l’Espagne en 1/8e de finale de la Coupe du monde 2022, Dani Olmo a su tirer son épingle du jeu. Arrivant doucement à maturité, le milieu offensif de 24 ans connaît un début de saison assez intéressant avec le RB Leipzig (3 buts et 4 offrandes en 14 matches) et retrouve son meilleur niveau après avoir connu quelques pépins physiques. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2024, le joueur formé au FC Barcelone et révélé au Dinamo Zagreb se voit bien un jour rentrer au pays.

C’est en tout cas ce qu’il a déclaré dans un entretien pour AS : «un jour, je veux y retourner, ce serait super. L’Espagne est mon pays, mon championnat. Ma famille et mes amis y vivent. Mais je ne suis pas seulement lié à l’Espagne. Le plus important pour moi est de jouer dans un club où je me sens aimé et important. Comme ici à Leipzig. Maintenant, les discussions avec Max (Eberl, le directeur sportif de Leipzig, ndlr) montreront comment les choses vont continuer.»

