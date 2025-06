L’Arabie saoudite relance son rêve fou Lionel Messi

Après une première année pleine de promesses avec l’arrivée retentissante de Lionel Messi à l’été 2023, l’Inter Miami traverse une période bien plus contrastée. Malgré quelques coups d’éclat individuels du champion du monde argentin, les résultats collectifs peinent à suivre. Le club floridien, qui avait pour ambition de dominer la MLS, reste irrégulier, freiné par une défense instable et un manque de profondeur dans l’effectif. L’arrivée de Javier Mascherano sur le banc n’a pas encore produit le déclic attendu. L’ancien coéquipier de Messi peine à imposer une vraie identité de jeu, et les critiques commencent à émerger, notamment autour de choix tactiques discutables et d’une gestion de l’effectif jugée trop prudente.

Dans ce contexte, les doutes s’installent peu à peu autour du projet porté par la franchise américaine. Le rêve d’un "Barça bis" en rose, avec Busquets, Alba, Suárez ou encore Mascherano, n’a pas encore trouvé sa traduction sur le terrain. La dépendance à Messi est criante, et l’équipe semble manquer de solutions quand son meneur est fatigué, blessé ou ciblé par les défenses adverses. Si le projet continue de faire parler sur le plan marketing, il suscite davantage d’interrogations sur le terrain. À quelques semaines de la Coupe du Monde des Clubs, l’un des objectifs majeurs de la saison, l’Inter Miami devra rapidement hausser le ton pour convaincre que son modèle peut aussi fonctionner sportivement.

Le PIF ne lâche pas Messi

Alors qu’il s’apprête à disputer ce Mondial des Clubs avec l’Inter Miami, Lionel Messi continue de susciter des convoitises aux quatre coins du globe. Selon ESPN, des pourparlers préliminaires ont été ouverts ces derniers jours entre ses représentants et le Public Investment Fund (PIF) d’Arabie saoudite. Cet organisme détient une majorité des parts dans les quatre plus grands clubs de la Saudi Pro League (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Ahli) et ambitionne toujours de renforcer l’attractivité du championnat local. Bien qu’aucune offre concrète n’ait encore été formulée, les discussions signalent une volonté claire de sonder la faisabilité d’un transfert dès janvier 2025, six mois avant la fin du contrat de Messi en MLS.

À 37 ans, la star argentine garde les yeux rivés sur ses échéances sportives à court terme avec Miami, mais le projet saoudien semble vouloir lui tendre les bras, à l’image de celui qui a attiré Cristiano Ronaldo en 2023. Reste à savoir quel club pourrait lui offrir les conditions idéales, à la fois sportives et symboliques. Al-Hilal, qui avait tenté de l’attirer avant son départ au Barça, semble logiquement le mieux placé. Mais rien n’indique que Messi soit prêt à franchir le pas dans l’immédiat : il reste attaché à son projet nord-américain, à la croissance de la MLS et à son rôle d’ambassadeur du football aux États-Unis. L’Arabie saoudite, de son côté, avance ses pions dans l’ombre, prête à frapper fort si une brèche s’ouvre.