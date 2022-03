Amicaux : l'Espagne, la Belgique et l'Angleterre s'amusent, l'Italie sauve l'honneur en Turquie

Il y avait aussi quelques matchs amicaux ce soir, comme le succès autoritaire de l'Espagne sur l'Islande 5-0 grâce notamment à deux doublés signés Morata et Sarabia. La Belgique non plus n'a pas tremblé en s'imposant 3-0 sur le Burkina Faso. Dans le choc de la soirée, les Pays-Bas et l'Allemagne se sont quittés sur un nul 1-1. Bergwijn a répondu à Müller.

La suite après cette publicité

De son côté, l'Angleterre a largement battu la Côte d'Ivoire 3-0 avec un Sterling buteur. Éliminée dès la demi-finale des barrages de la Coupe du monde par la Macédoine du Nord, l'Italie a sauvé l'honneur en Turquie en allant gagner 3-2 avec un doublé de Raspadori.

Les matchs amicaux du soir :

Pays-Bas 1 - 1 Allemagne : Bergwijn (68e) ; Müller (45e+1)

Angleterre 3 - 0 Côte d'Ivoire : Watkins (31e), Sterling (45e), Mings (90e+4)

Autriche 2 - 2 Ecosse : Gregoritsch (51e), Schopf (82e) ; Hendry (28e), McGinn (56e)

Belgique 3 - 0 Burkina Faso : Vanaken (16e), Trossard (18e), Benteke (75e)

Bosnie-Herzégovine 1 - 0 Luxembourg : Dzeko (86e)

Espagne 5 - 0 Islande : Morata (37e, 40e), Pino (47e), Sarabia (61e, 73e)

Irlande 1 - 0 Lituanie : Parott (90e+7)

Irlande du Nord 0 - 1 Hongrie : Sallai (56e)

Pays de Galles 1 - 1 République Tchèque : Colwill (34e) ; Soucek (32e)

Turquie 2 - 3 Italie : Ünder (4e), Dursun (83e) ; Cristante (35e), Raspadori (39e, 69e)